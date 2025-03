L’Occident est mort, vive l’Occident!

La récente humiliation du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington, devant des dizaines de millions de téléspectateurs, a donné lieu à une multitude de réactions de par le monde. Certains n’ont pas caché leur joie, notamment à Moscou, alors que d’autres, en Europe, n’ont pas hésité à formuler les plus fermes condamnations, mais aussi les plus stériles. Enfin, il y a toujours ceux sans qui le monde serait ennuyeux, qui y voient comme d’habitude une mascarade orchestrée de toutes pièces dans le cadre d’un complot planétaire.

Quelques jours plus tôt, c’était le vice-président J.D. Vance qui est allé à Munich remonter les bretelles aux alliés, ou plutôt aux clients des États-Unis d’Amérique. Il leur a fermement reproché de trahir les valeurs fondatrices de l’Occident moderne comme la démocratie et la liberté d’expression.

Cet épisode, aussi bien que celui avec Zelensky, annonce de manière on ne peut plus claire l’avènement d’un monde nouveau, face au déclin irrémédiable de celui d’hier. L’idéologie, le double discours et l’hypocrisie politique cèdent le pas au réalisme le plus froid, mais aussi le plus honnête. Et l’un des paradoxes réside dans le fait que le nouveau monde soit incarné par un président de 78 ans (Trump), là où l’ancien l’est par des quadragénaires et des quinquagénaires.

Dans cette transformation majeure de l’Occident, l’Europe est comme souvent le grand cocu de l’histoire. Un vent frais venant de Washington entend, tel un ouragan, balayer le wokisme, le mondialisme et les bureaucraties parasitaires.

Car contrairement à son premier mandat, où la rivalité commerciale avec la Chine fut le cheval de bataille de Trump au niveau de sa politique extérieure, son second mandat est celui d’une lutte sans merci contre l’État profond américain et les élites globalistes et anti-nationales d’Europe et d’Amérique.

«Dans cette reconfiguration géopolitique mondiale, des pays comme le Maroc devront se maintenir à équidistance des différents pôles, en évitant tout positionnement partisan en faveur de l’un ou de l’autre.»

L’agenda géopolitique de Trump est clair et limpide :

- Mettre fin au conflit en Ukraine en mettant la main sur les terres rares du pays pour ne plus dépendre de la Chine qui possède le monopole de la production de ces terres rares.

- Se rapprocher de la Russie pour l’arracher des bras de la Chine et en faire un crypto-allié.

- Mettre la main sur le Groenland pour en faire la base arrière d’une conquête de l’arctique conjointement avec la Russie.

- Mettre fin aux conflits au Proche-Orient, même brutalement et arbitrairement s’il le faut.

- Aider les droites identitaires à prendre le pouvoir en Europe en éjectant les élites globalistes.

- Enfin, rétablir l’hégémonie nord-américaine sur l’Amérique centrale et latine (réminiscence de la doctrine Monroe), notamment par la volonté de mettre la main sur le canal de Panama.

La finalité est de consolider un bloc occidental atlantique autour d’un libéralisme conservateur, avec les États-Unis comme centre de gravité. Tout cela dans le cadre d’une multipolarité dont les contours commencent déjà à apparaître, et qui prendra définitivement forme dans le cadre d’une nouvelle conférence de Yalta, qui pour le coup aura lieu cette fois peut-être à Riyad ou à Istanbul.

Ainsi, il ne s’agit aucunement d’une simple cyclicité électorale ou d’un basculement de la gauche vers la droite ou inversement. Il s’agit avant tout d’un changement de paradigme et du repositionnement d’un Occident désormais conscient de ne plus avoir les moyens d’une hégémonie planétaire. Cette nouvelle dualité oppose donc un Occident civilisationnel à un Occident globaliste.

Dans cette grande reconfiguration géopolitique mondiale, des pays comme le Maroc devront trouver les moyens de se maintenir à équidistance des différents pôles, en évitant tout positionnement partisan en faveur de l’un ou de l’autre. Un défi que le Maroc réussit parfaitement à relever depuis des années, et qui lui vaut le respect autant à Washington qu’à Moscou ou à Pékin.