L’Iran affirme avoir exécuté «l’un des plus importants espions» d’Israël

Des Iraniens brûlent les drapeaux américain et israélien lors des funérailles des généraux et scientifiques iraniens du CGRI, tués lors des récentes frappes aériennes israéliennes, à Téhéran, le 28 juin 2025. AFP or licensors

Un homme reconnu coupable d’espionnage et qualifié par l’Iran de «l’un des plus importants espions» d’Israël, ennemi juré de Téhéran, a été exécuté lundi à l’aube, selon la justice iranienne.

Par Le360 (avec AFP)
Le 29/09/2025 à 07h32

C’est la première fois que les autorités iraniennes mentionnent le nom de l’individu, Bahman Choubi Asl. Le pouvoir judiciaire n’a pas fourni dans l’immédiat la date de son arrestation.

Une guerre de 12 jours a opposé en juin l’Iran et Israël, déclenchée par des frappes israéliennes sans précédent sur le territoire iranien, ciblant notamment des sites militaires, du pouvoir et d’autres liés au programme nucléaire de Téhéran.

L’Iran a riposté par des tirs de missiles et des attaques de drones contre Israël, Etat non reconnu par les dirigeants iraniens.

Depuis la fin des hostilités, l’Iran a promis des procès expéditifs pour les personnes suspectées de collaboration avec Israël.

Ainsi, les autorités iraniennes ont annoncé plusieurs arrestations pour espionnage et l’exécution de plusieurs personnes reconnues coupables de travailler avec le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien.

Le pouvoir judiciaire a affirmé lundi que Choubi Asl avait collaboré «étroitement» avec les renseignements israéliens, précisant qu’il avait eu «un accès privilégié aux bases de données vitales et souveraines» de la République islamique.

L’offensive israélienne en juin a tué des hauts gradés, des scientifiques du nucléaire et plusieurs centaines d’autres personnes, notamment des civils.

Le 9 août, la justice avait annoncé l’ouverture d’une enquête concernant 20 personnes arrêtées pour leurs liens présumés avec Israël.

Quelques jours plus tôt, l’Iran avait exécuté Roozbeh Vadi, un homme accusé d’avoir transmis des informations sur un scientifique du nucléaire tué lors de la guerre.

#Iran#Israël

