Les partenaires commerciaux de l’Iran menacés de nouveaux droits de douane américains

Le président américain Donald Trump s’entretient avec des journalistes à bord d’Air Force One le 6 février 2026. 2026 Getty Images

Selon ce document signé vendredi et entré en application samedi, des surtaxes «peuvent être imposés aux produits importés aux Etats-Unis qui sont produits par tout pays qui achète, importe directement ou indirectement ou acquiert d’une manière ou d’une autre des biens ou services d’Iran».

.@POTUS: "And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting ... You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran, just went into effect today.



And I say: Make Iran Great Again." pic.twitter.com/KSwxOR8X2o — Department of State (@StateDept) January 13, 2026

Leur taux reste à déterminer par le secrétaire d’Etat Marco Rubio bien que le décret précise qu’il peut s’élever «par exemple» à 25%, le niveau évoqué une première fois par le président américain mi-janvier.

La Maison Blanche n’a pas précisé si la formalisation de ces nouvelles sanctions commerciales étaient liées aux négociations qui se sont déroulées vendredi à Oman entre émissaires américains et iraniens.

Donald Trump, qui a menacé ces dernières semaines l’Iran d’une intervention militaire, a qualifié la rencontre de «très bonne» et affirmé que les discussions allaient se poursuivre la semaine prochaine.

Peu après la fin de la rencontre, Washington avait déjà annoncé de nouvelles sanctions visant à freiner les exportations de pétrole de l’Iran, ciblant diverses entités et navires.

Selon les données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), plus d’un quart des échanges commerciaux de l’Iran ont été réalisés en 2024 avec la Chine.