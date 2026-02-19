Les États-Unis pressent l’Iran de conclure un accord pour éviter des frappes

Le tir d'une roquette lors d'un exercice militaire mené par des membres du CGRI et de la marine iranienne dans le détroit d'Ormuz

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a lancé cette nouvelle mise en garde après que l’Iran a dit mercredi «élaborer un cadre» pour faire avancer ses tractations avec les États-Unis.

.@PressSec: "@POTUS has always been very clear that with respect to Iran, or any country around the world, diplomacy is always his first option — and Iran would be very wise to make a deal with President Trump." pic.twitter.com/XkzBPHGyfb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 18, 2026

Donald Trump a pour sa part averti Londres de ne pas «céder» une base militaire dans l’océan Indien, affirmant qu’elle serait vitale en cas d’attaque contre l’Iran, si Téhéran «décidait de ne pas conclure d’accord».

Les deux pays ennemis ont achevé mardi près de Genève une deuxième session de pourparlers indirects, via une médiation omanaise, dans un contexte d’intensification du déploiement militaire américain dans le Golfe.

À l’issue de cette séance, Téhéran et Washington ont indiqué qu’ils allaient poursuivre les discussions - gelées en juin par la guerre de 12 jours déclenchée par une attaque israélienne en Iran - mais ont souligné être loin d’avoir rapproché leurs positions.

«Il existe de nombreuses raisons et arguments en faveur d’une frappe contre l’Iran», a déclaré mercredi Mme Leavitt, ajoutant que «l’Iran serait bien avisé de conclure un accord avec le président Trump».

Les États-Unis empêcheront l’Iran de se doter de l’arme nucléaire «d’une manière ou d’une autre», avait plus tôt mis en garde le secrétaire américain à l’Energie, Chris Wright.

«Cadre préliminaire»

Washington a dépêché deux porte-avions dans le Golfe et dispose aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases à travers la région, certaines potentiellement vulnérables en cas de contre-attaque iranienne.

CNN et CBS ont rapporté mercredi que l’armée américaine était prête à mener des frappes sur l’Iran dès ce week-end, même si Donald Trump n’a selon eux pas encore pris de décision finale.

Selon le Wall Street Journal, citant des responsables américains anonymes, le président a été informé d’options militaires, dont une visant à «tuer nombre de dirigeants politiques et militaires iraniens, afin de renverser le gouvernement».

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi a indiqué que son pays travaillait à «l’élaboration d’un cadre préliminaire» pour la suite des pourparlers, lors d’un appel avec le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafaël Grossi.

Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, held a telephone conversation on Wednesday with Seyed Abbas Araghchi, Iran’s Foreign Minister, to discuss the latest developments… pic.twitter.com/SmD83j8n3E — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran (@IRIMFA_EN) February 18, 2026

Selon son ministère, M. Grossi a souligné que l’AIEA, chargée de vérifier le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, «était prête à apporter son soutien» en ce sens.

L’ambassadeur iranien auprès des organisations internationales à Vienne, Reza Najafi, s’est aussi entretenu mercredi avec M. Grossi, ainsi qu’avec les ambassadeurs de Chine et de Russie, en amont de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l’AIEA.

L’Iran avait suspendu sa coopération avec l’agence et restreint l’accès de ses inspecteurs aux installations touchées après la guerre de 12 jours, au cours de laquelle les États-Unis avaient bombardé des sites nucléaires iraniens.

«Imposer leur volonté»

A l’issue des pourparlers mardi, le vice-président américain JD Vance avait estimé que «d’un côté, cela s’est bien passé» puisque le dialogue est appelé à se poursuivre.

Mais «d’un autre côté, il était très clair que le président avait établi certaines lignes rouges que les Iraniens ne sont pas encore prêts à reconnaître», avait-il commenté.

VP VANCE on negotiations with Iran: "One thing about the negotiation I will say this morning is, in some ways it went well. They agreed to meet afterwards, but in other ways it was very clear that the president has set some red lines that the Iranians are not yet willing to… pic.twitter.com/AbgH9t3lY0 — Fox News (@FoxNews) February 17, 2026

L’Iran, qui dément chercher à se doter de l’arme nucléaire comme l’en accusent les pays occidentaux et Israël, veut limiter les pourparlers à son programme nucléaire et exige pour un accord la levée des sanctions qui étranglent son économie.

Pour Washington, un règlement doit aussi inclure son programme de missiles balistiques et son soutien aux groupes armés dans la région hostiles à Israël.

Donald Trump a, à plusieurs reprises, menacé d’intervenir militairement contre l’Iran, d’abord en réaction à la répression meurtrière début janvier d’une vague de contestation, puis pour arracher un accord, évoquant même en cas d’échec un renversement du pouvoir.

«Nous ne voulons pas la guerre», a lancé mercredi le président iranien, Massoud Pezeshkian.

L’Iran a lui aussi multiplié les menaces de riposte en cas d’attaque, dont une fermeture du détroit d’Ormuz, un point de passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole.

Les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, y mènent cette semaine des manoeuvres militaires.