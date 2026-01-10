Les élus de Minneapolis s’en prennent à l’administration Trump après la mort d’une femme tuée par un agent de l’immigration

Des manifestants protestent contre l'ICE après la mort de Renee Nicole Good, abattue par un agent de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans le centre-ville de Minneapolis, Minnesota, le 9 janvier 2026. AFP or licensors

Ce mouvement de protestation pourrait s’amplifier samedi et dimanche avec un appel à manifester partout aux Etats-Unis, lancé par des organisations de gauche.

À Minneapolis, les élus déplorent que les enquêteurs locaux aient été écartés des investigations sur la mort de Renee Nicole Good, une Américaine de 37 ans. La procédure est aux mains des autorités fédérales, qui martèlent depuis mercredi que le policier a agi en état de légitime défense alors que la victime tentait de le renverser en voiture.

Dans la rue, les manifestants contestent cette version officielle et s’en prennent à l’ICE, la police fédérale de l’immigration au centre de la politique d’expulsion à grande échelle de l’administration Trump.

«Je suis bouleversé» par «le meurtre de Renee», raconte vendredi à l’AFP Patrick O’Shaughnessy, sans emploi, 43 ans, qui dénonce une «manipulation» du gouvernement.

«Quand le FBI dit qu’il ne partagera pas les preuves avec les autorités locales, le public ne peut pas croire qu’il s’agira d’une véritable enquête transparente», ajoute-t-il devant un bâtiment fédéral de la métropole où une petite foule s’est amassée.

Quelques dizaines de protestataires et des policiers fédéraux en uniforme militaire s’y font face dans une atmosphère tendue, tandis qu’une poignée de manifestants pro-Trump sont venus défendre l’action de l’ICE.

Au moins cinq personnes ont été interpellées, a constaté un photographe de l’AFP.

Nouvelle vidéo

Dans le même temps, le média local conservateur Alpha News a publié une vidéo présentée comme étant filmée par le policier de l’immigration qui a tué Renee Nicole Good, un agent expérimenté nommé Jonathan Ross selon la presse américaine.

Le clip montre le SUV rouge de la future victime en travers de la route enneigée tandis que retentissent des sirènes.

Au volant, Renee Nicole Good lance: «Je ne suis pas en colère contre toi» à l’agent, qui fait le tour de la voiture. Lorsque Jonathan Ross passe devant le capot du SUV, la conductrice fait marche arrière, avant d’avancer en tournant, quand deux coups retentissent. «Putain de connasse», semble-t-il marmonner après avoir tiré, selon la vidéo.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

La vidéo a été partagée sur X par le vice-président, JD Vance. Selon lui, elle montre que le policier «était en danger» et qu’il a « tiré en état de légitime défense».

Mais des images publiées par des témoins, sous d’autres angles, semblent montrer que Jonathan Ross n’était pas sur la trajectoire du véhicule au moment où il a tiré.

Les élus locaux démocrates contestent fermement la version des autorités fédérales. Le fait que le gouvernement «soit déjà parvenu à une conclusion dans ce dossier est très inquiétant», a déclaré vendredi le maire de Minneapolis, Jacob Frey.

If the Trump admin has nothing to hide from, then don’t hide from it. Include the BCA and our local experts in the investigation of the death of Renee Nicole Good.



Minneapolis wants justice — and we want the truth. pic.twitter.com/lcuAALnZ8W — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 9, 2026

La ministre de l’Agriculture a par ailleurs annoncé vendredi sur X couper des subventions destinées au Minnesota, à la suite d’une vaste affaire de fraude dans les programmes publics de l’Etat impliquant des immigrés somaliens.

Plusieurs figures conservatrices avaient présenté l’affaire comme un argument en faveur d’un durcissement encore plus marqué de la politique migratoire de Donald Trump.

Mémorial improvisé

Sur les lieux de la mort de Renee Nicole Good, un mémorial a été improvisé avec des fleurs, des bougies, quelques peluches et des ballons, auxquels sont parfois attachés de petits mots.

C’est à moins de deux kilomètres de là que l’Afro-Américain George Floyd avait été tué par un policier blanc en 2020, déclenchant des semaines de manifestations antiracistes à travers le pays.

Selon le média américain The Trace, spécialisé sur les violences par armes à feu, Renee Nicole Good est la quatrième personne tuée par des agents fédéraux de l’immigration depuis le lancement de la politique d’expulsion de l’administration Trump, et sept autres ont été blessées.

Dans un incident séparé, deux personnes ont été blessées jeudi à Portland (Oregon, nord-ouest) par des tirs de la police fédérale aux frontières lors d’un contrôle routier.