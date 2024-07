Législatives en France: dernières tractations pour écarter l’extrême droite du pouvoir

Le président français Emmanuel Macron quitte l'isoloir avant de voter au premier tour des élections législatives dans un bureau de vote au Touquet, dans le nord de la France, le 30 juin 2024. AFP or licensors

La France connaîtra mardi soir les affiches du deuxième tour des législatives de dimanche, après une vague de désistements des candidats de droite et de gauche, déterminés à empêcher l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir, mais toujours très divisés.

Lundi soir, 155 candidats de gauche ou du camp présidentiel d’Emmanuel Macron qualifiés pour le second tour s’étaient déjà retirés au profit d’un rival, selon un décompte provisoire de l’AFP. Mais d’autres pourraient encore y consentir.

Contre le RN : désiste, prouve que tu résistes



C'est la une de @libe ce mardi#Législatives2024 pic.twitter.com/Vn61H2VVcI — Libération (@libe) July 1, 2024

Objectif: instaurer un «front républicain» contre le Rassemblement national (RN) de Jordan Bardella qui, fort de ses excellents résultats au premier tour, pourrait former dès la semaine prochaine le premier gouvernement d’extrême droite en France depuis la Seconde Guerre mondiale.

Trois semaines après la catastrophique dissolution de l’Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron, le RN a engrangé 33,1% des suffrages avec 39 députés élus dès le premier tour, dont sa figure de proue Marine Le Pen.

Le parti et ses alliés sont en tête dans une majorité de circonscriptions, poussant le président du RN, Jordan Bardella, 28 ans, à demander aux Français les clés du pouvoir. «Il nous faut une majorité absolue», a abondé Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, dirigeant historique et cofondateur en 1972, avec deux ex-membres des Waffen-SS, du Front national (devenu RN en 2018).

Après avoir réalisé deux fois moins de voix que le premier parti d'opposition aux européennes, Emmanuel Macron a été contraint politiquement de dissoudre l'Assemblée nationale.



Aujourd'hui il est en train de tout faire pour tenter d'empêcher le peuple de pouvoir s'exprimer. pic.twitter.com/SNrO4DNFp0 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 2, 2024

Le Nouveau front populaire (NFP), hétéroclite alliance de gauche, a obtenu pour sa part 27,99% des suffrages et compte déjà 32 élus, alors que sombrait (20,8%) le camp présidentiel. Ces deux pôles sont condamnés à s’allier localement pour faire barrage au RN. Parmi ceux qui ont déjà franchi le pas figure une majorité de représentants du NFP, ainsi que trois ministres. De part et d’autres pourtant règnent le flou voire la zizanie.

«Nous avons sept jours pour éviter à la France une catastrophe», a martelé le député européen social-démocrate Raphaël Glucksmann, appelant tous les candidats arrivés en troisième position à se désister au second tour. Mais pour son allié de la gauche radicale La France insoumise (LFI), la règle ne s’imposera que là où le RN est arrivé en tête, selon son chef de file Jean-Luc Mélenchon.

Dans le camp présidentiel, la ligne est encore moins limpide. Lors d’une réunion de son gouvernement lundi, M. Macron n’a pas donné de consigne claire, selon plusieurs sources ministérielles. Mais selon un participant, il a affirmé que «pas une voix» ne devait «aller à l’extrême droite», soulignant que la gauche l’avait par deux fois fait élire président en 2017 et 2022.

Plusieurs candidats macronistes ont annoncé qu’ils se maintiendraient. Et la majorité sortante traîne des pieds quand il s’agit de soutenir un candidat LFI, repoussoir pour les électeurs centristes et pour certains de la gauche. Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a lui-même renvoyé LFI et RN dos à dos, assimilant leurs programmes à «deux Frexit déguisés» dans l’édition du quotidien Le Figaro.