Le deuxième surnom de Hadj Ahmed Ben Ibrahim

El Hadj Ahmed Ben Ibrahim a deux pseudonymes dans le milieu. «Le Malien», car il est né en 1976 à Kidal, au Mali, d’un père malien. Et «l’Escobar du Sahara», un surnom qu’il obtiendra quand les routes du narcotrafic dans le Sahel tombèrent sous son contrôle. En devenant un ponte de la drogue, il héritait de cette aura mafieuse mythique enrobant le vrai Pablo Emilio Escobar Gaviria, le chef colombien du cartel de Medellín, au destin fulgurant, mort à 44 ans en 1993 après avoir arrosé la planète de poudre blanche.

Pablo Escobar et le Sahel... Quel rapport, me diriez-vous, entre les deux? Et bien, ce lien est légitimé par l’histoire que je m’apprête à vous conter. Elle est captivante, méconnue de la plupart.

En 2017, une personnalité importante de la sécurité espagnole a publié un livre-choc intitulé «Bebedores de té» (Buveurs de thé). Son nom: José Manuel Caamaño Sánchez. Sa carrière de super flic s’est jouée en deux temps. L’ombre, lorsqu’il était agent des renseignements espagnols infiltré dans les réseaux de narcotrafic d’Afrique du Nord, entre 1983 et 2003; la lumière, quand il fut nommé ensuite directeur général de la police de Sebta jusqu’à sa retraite en 2019.

Cet Espagnol natif de Tanger, dont je vais rapporter fidèlement les propos, fut un homme solitaire, impénétrable comme doivent l’être les espions. Il avait été chargé par les services secrets de Madrid d’infiltrer pendant vingt ans les milieux mafieux du Maroc et d’Algérie.

José Manuel Caamaño Sánchez.

Les faits sur le Sahel qui nous intéressent ont eu lieu pendant la traque lancée contre Pablo Escobar en 1990. Depuis les États-Unis, la Drug Enforcement Administration (DEA, Administration de lutte contre la drogue) pourchasse l’homme dans les moindres recoins de la Colombie. La DEA désarticule la plupart des routes aériennes et maritimes lui ayant permis jusque-là d’accéder à l’Amérique du Nord et à l’Europe, via l’Espagne.

Le narcotrafiquant colombien est aux abois; il cherche de nouvelles voies de passage pour sa marchandise. Ses partenaires en Espagne, à savoir la famille Charlin qui opère depuis la Galicie, lui suggèrent une idée audacieuse. Il s’agit de déplacer la route européenne Colombie-Espagne, démantelée par la DEA, par une nouvelle route en Afrique du Nord. Il existait déjà, à ce moment-là, un large réseau de distribution de haschich qui pourrait servir à acheminer la cocaïne depuis l’Afrique vers l’Espagne, et de celle-ci en Europe.

Pablo Escobar décide de se rendre au Maroc. Il débarque peu après avec une dizaine de ses lieutenants à Tanger, où il est attendu par un certain Hmidou Dib, de son vrai nom Ahmed Bounekoub. Ce dernier est le fournisseur de haschisch du cartel des Charlin. Durant plusieurs jours, les deux hommes discuteront de la possibilité de faire transiter la cocaïne colombienne via le détroit de Gibraltar. Un troisième homme participe aux négociations: José Manuel Caamaño Sánchez. Il est présent à tout instant, même dans les soirées folles dans des villas somptueuses qu’il décrit dans ses mémoires.

L’on sait aussi que Pablo Escobar effectuera un voyage à Casablanca pour rencontrer des personnes dont l’identité n’a jamais été révélée par le policier espagnol.

Pablo Escobar et ses lieutenants dans un hôtel casablancais.

Un quatrième homme est concerné par ces rencontres de gangsters. C’est Ahmed Zendjabil, dit l’Algérien, surnommé Echelfaoui. Il est né à Chlef, un bled à mi-chemin d’Oran et d’Alger. Caïd de la filière algérienne au Maroc, Ahmed Zendjabil est considéré par les services de renseignement de plusieurs pays comme une créature des plus hautes autorités de l’armée algérienne. Installé à Oujda, il va organiser durant seize ans les réseaux de convoyage de haschich vers son pays, mais surtout la Tunisie, la Libye, l’Égypte, le Mali, porte de l’Afrique subsaharienne, et le Moyen-Orient. La quantité de cannabis exportée par Zendjabil et l’armée algérienne chaque année vers ces pays avoisine les 900 tonnes, ce qui représente à l’époque un chiffre d’affaires annuel d’un milliard de dollars. Zendjabil, on le verra, joue un rôle clé dans la suite de cette histoire.

Ahmed Zendjabil.

À Tanger, Pablo Escobar s’attend à ce que Hmidou Dib accepte son offre: faire venir la cocaïne de Colombie jusqu’au Maroc par voie aérienne, puis la faire transiter vers l’Espagne d’où elle sera distribuée, par l’entremise des Charlin, dans les principales capitales européennes.

Or, Hmidou Dib refuse, car il sait que la DEA ne ménagera aucun effort pour le faire tomber s’il touche à la cocaïne. L’administration américaine avait fait voter une loi récente au congrès autorisant la DEA à poursuivre, dans n’importe quel pays, les trafiquants de drogues dures fichés aux USA. Pablo Escobar est acculé, dos au mur. Malgré de multiples tentatives, il ne réussira pas à convaincre le baron du détroit de Gibraltar. Pourtant, c’est à Tanger que le Colombien trouvera le plan B pour la route européenne. Et celui-ci lui est soufflé par l’agent espagnol. Il lui propose d’utiliser la filière d’Ahmed Zendjabil sécurisée par l’armée algérienne, via le Sahel et l’Algérie pour accéder aux marchés européens.

Et c’est Zendjabil qui va jouer les intermédiaires avec l’armée algérienne. Il organise ensuite le narcotrafic de la cocaïne entre le cartel de Medellín et la filière malienne et algérienne contrôlée par le chef terroriste Mokhtar Belmokhtar. Alias Belaouer ou Laouar (le Borgne) en souvenir d’un éclat d’obus reçu en Afghanistan, le nom de combat sahélien de Belmokhtar était Khaled Abou al-Abbas. Un djihadiste né en 1972 à Ghardaïa, en Algérie. Il combat durant la Décennie noire dans le sud de l’Algérie au sein du GIA, puis du GSPC. Il est l’un des principaux artisans du ralliement des djihadistes algériens à Al-Qaïda qui aboutit à la formation d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) en 2007. Belmokhtar est également le premier chef d’AQMI à s’implanter hors d’Algérie, dans les pays du Sahara et du Sahel, et principalement au Mali. Trafic de drogue, prise d’otages spectaculaires, attaque de convois (menant à l’annulation du Paris-Dakar en 2008), actions terroristes dans plusieurs villes... Un bien sinistre personnage.

Ce Zendjabil mérite aussi deux mots. À partir de 1990, celui-ci a travaillé étroitement avec Hmidou Dib jusqu’à la chute de ce dernier en 1996, puis avec son successeur dans le détroit de Gibraltar, Mohamed El Kharaz alias Bin Alouidane. En 1999, un mandat d’arrêt international pour contrebande de drogue est lancé contre l’Algérien par Interpol. Il se cache en Espagne plusieurs mois avant de reprendre ses activités. Il sera arrêté en 2003 en Algérie, mais des complices le font évader du tribunal d’Es Senia où il devait être jugé. Il finit par tomber en 2006, en même temps que le cartel marocain de Mohamed El Kharraz, durant l’opération Baleine blanche menée conjointement par l’Espagne et Interpol. Emprisonné en Algérie, il est protégé par la Mouradia, et va bénéficier de la Loi de clémence pour les terroristes, promulguée par le président Abdelaziz Bouteflika. Il est relâché après ses aveux sur les cargaisons de cocaïne qui passaient par le Sahara grâce au GIA, et coulera des jours heureux à Alger jusqu’à sa mort, d’une crise cardiaque, en 2012.

Cette route du Sahel, elle, n’est jamais morte. Elle s’est consolidée au fil du temps. Elle a continué à servir le trafic de cannabis, de cigarettes et de stupéfiants durs (cocaïne, LSD, ecstasy), suscitant l’apparition de laboratoires de drogues dans des pays africains. El Hadj Ahmed Ben Ibrahim en avait le contrôle jusqu’à son arrestation à l’aéroport de Casablanca en 2019. Il croupit désormais dans une prison marocaine. Son réseau avait, d’une certaine manière, repris la filière ouverte dans le Sahel jadis par Pablo Escobar. À ce titre, il mérite bien son sobriquet.