Lamia El Aaraje, une Marocaine nommée première adjointe du nouveau maire de Paris

Son parcours force le respect et celui qui aujourd’hui est le mieux placé pour en parler n’est autre que le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire.

«C’est une femme qui a une grande expérience de la ville, elle a été à mes côtés pendant toute la campagne. Nous avons noué une relation de confiance. Elle a démontré ses capacités à (me) seconder dans l’animation de l’exécutif municipal», a ainsi expliqué le nouveau maire de Paris face à la presse, dimanche 29 mars, lors de son discours inaugural au Conseil de Paris.

Celle que le journal Le Parisien qualifie d’«influente patronne du PS parisien» occupait jusqu’alors le poste de Première secrétaire fédérale du Parti socialiste et adjointe à l’urbanisme sous la mandature d’Anne Hidalgo. C’est au sein du parti de gauche que la jeune femme a gravi les échelons, occupant différents postes.

De Rabat à Paris, un brillant parcours

Native de Rabat, âgée de 40 ans, fille d’un père travaillant dans la maintenance de réseaux télécoms et d’une mère laborantine, c’est en 2004, à l’âge de 18 ans, qu’elle quitte le Maroc pour Limoges, où elle débute des études de pharmacie et passe sa thèse d’exercice en 2013.

Si elle ne choisit pas d’exercer en officine, elle optera pour une carrière de juriste en droit de la santé et du médicament. Après avoir intégré la Haute autorité de la santé lors d’un stage, elle rejoint l’équipe parlementaire de Catherine Lemorton, présidente de la commission des Affaires sociales, pendant la 14e législature, puis poursuit sa carrière professionnelle dans les mutuelles de santé.

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Se carrière politique débute quant à elle dans les années 2010 avec son engagement au Parti socialiste dans les rangs du Mouvement des jeunes socialistes. Également présidente de la section locale de l’Union nationale des étudiants de France à l’université de Limoges, elle sera aussi membre du Collectif national de 2010 à 2012.

Lors des élections municipales de 2014, elle est candidate sur la liste d’Anne Hidalgo menée dans le 20e arrondissement de Paris et est désignée adjointe chargée de la santé, du conseil local de la santé mentale et du handicap. Elle devient alors la benjamine du conseil du 20e arrondissement.

Par la suite élue présidente du groupe socialiste, républicain et apparentés, elle devient conseillère de Paris en juillet 2020 et présidente de la troisième commission du Conseil de Paris. En juin 2021, elle remporte l’élection législative partielle et entre à l’Assemblée nationale au sein de la commission des Lois au nom du groupe PS.

Le 17 novembre 2022, elle est nommée par Anne Hidalgo adjointe à la mairie de Paris chargée de l’accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap et le 16 février 2023, est élue première secrétaire fédérale du PS à Paris.