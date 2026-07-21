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La France proche d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, première en Europe

L'usage des réseaux sociaux serait dangereux pour la santé mentale des plus jeunes.

Le Parlement français devrait définitivement adopter mardi un texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une première en Europe, que le président Emmanuel Macron veut voir mise en oeuvre dès la rentrée en septembre afin de protéger la santé des plus jeunes.

Par Le360 (avec AFP)
Le 21/07/2026 à 08h03

La proposition de loi sera soumise au vote du Sénat - la chambre haute - dans l’après-midi, puis à l’Assemblée nationale - la chambre basse - en fin de journée, étapes qu’elle devrait sauf surprise passer sans encombre.

L’entrée en vigueur est ensuite prévue rapidement: dès le 1er septembre pour les nouveaux comptes. Pour les comptes existants, l’interdiction s’appliquerait «à l’expiration d’un délai de quatre mois», soit le 1er janvier 2027.

Durant ce délai, «on ira fermer les comptes des moins de 15 ans qui existaient déjà», avait expliqué le mois dernier le président de la République, qui s’est personnellement engagé sur cette réforme, une mesure phare de la fin de son mandat.

Le texte prévoit aussi l’interdiction du téléphone portable au lycée, comme c’est déjà le cas dans les écoles et les collèges. Des exceptions pourront être prévues par le règlement intérieur de l’établissement.

Récemment, les alertes se sont multipliées quant aux effets néfastes des réseaux sociaux sur les enfants et adolescents, qui captent leur attention et peuvent les exposer à des contenus problématiques.

La France est très regardée par d’autres pays européens réfléchissant à des législations similaires.

Le texte ne prévoit aucune sanction pour les enfants ou parents. Concrètement, il reviendra aux plateformes de mettre en place un dispositif de vérification d’âge, voire plusieurs simultanément pour laisser le choix aux utilisateurs.

«Les grandes plateformes sont à mon sens largement prêtes», a déclaré à l’AFP la députée rapporteure du texte, Laure Miller, du camp gouvernemental.

La Commission européenne a également présenté en avril une application paneuropéenne de vérification d’âge, et des solutions privées sont aussi développées.

Mais le député socialiste Arthur Delaporte a fustigé auprès de l’AFP un «grand flou sur les mécanismes de vérification d’âge», pour un texte qui entrera en vigueur «à la hâte, avec des risques d’effets de bord, de contournement».

Son groupe saisira «probablement» le Conseil constitutionnel, a-t-il ajouté, regrettant que les réseaux concernés ne soient pas davantage distingués.

Fin de l’anonymat

La France insoumise (gauche radicale) votera contre le texte, a annoncé le député Louis Boyard critiquant «une loi de fin d’anonymat sur internet».

Les sénateurs, qui avaient initialement privilégié un système de «liste noire» ciblant certains réseaux sociaux - finalement abandonné face aux craintes de non-conformité avec le droit européen - redoutent également une censure du Conseil constitutionnel.

«C’est un risque», estime la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly, rapporteure à la chambre haute, rappelant que le Conseil d’Etat a mis en garde sur la préservation de la «liberté d’expression» des jeunes.

Mais, depuis, un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a clairement alerté sur le danger des réseaux sociaux pour la santé mentale des adolescents, pointe Laure Miller, ce qui permettra d’argumenter sur «la proportionnalité de la mesure».

La proposition de loi prévoit quelques exceptions à l’interdiction pour les «encyclopédies en ligne» ou les «projets numériques à vocation éducative».

Concernant YouTube et WhatsApp, très utilisés, Mme Miller précise que ces plateformes devront mettre en place une vérification d’âge pour la partie assimilée à un réseau social (chaînes de partage, commentaires...). La visualisation simple de vidéos, ou la messagerie interpersonnelle, ne seraient pas concernées par l’interdiction selon elle.

Tout au long de l’examen au Parlement, les débats ont notamment porté sur la formulation précise à adopter, avec un impératif: que le texte soit conforme au droit européen, sous peine de ne pas pouvoir être appliqué.

Dans un avis rendu il y a deux semaines, la Commission européenne a aiguillé les parlementaires français, qui se sont finalement accordés sur un texte suivant ses recommandations.

Elle a par ailleurs elle-même annoncé la semaine dernière son intention d’instaurer un accès «progressif et gradué» des mineurs aux réseaux sociaux.

Un comité d’experts a recommandé une interdiction aux moins de 13 ans, mais les pays de l’UE seraient libres d’instaurer une interdiction plus tardive.

Pour Mme Miller, la loi française serait ainsi «en concordance» avec une future législation européenne.

Par Le360 (avec AFP)
Le 21/07/2026 à 08h03
#réseaux sociaux#jeunes

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