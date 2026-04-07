Kurdistan irakien: explosions entendues près de l’aéroport d’Erbil

Dans la même région, deux civils ont été tués par un «drone chargé d’explosifs venu d’Iran», ont annoncé les autorités locales tôt mardi matin.

On the night of 5 April 2026, outlaw terrorist groups once again attacked a base of the #Kurdistan #Peshmerga forces using four bomb-laden drones. In recent days, terrorist attacks on Peshmerga bases in various areas of the Kurdistan Region have continued on multiple occasions. pic.twitter.com/oiPyh7GryZ — وەزارەتی پێشمەرگە - وزارة البيشمركة (@KRG_MOPE) April 6, 2026

«L’incident s’est produit à 00H15 mardi (21H15 GMT lundi), lorsqu’un drone chargé d’explosifs provenant d’Iran s’est écrasé sur une maison civile dans (...) le sous-district de Dara Shakran, dans la province d’Erbil», a écrit le Service de lutte antiterroriste de la région du Kurdistan, dans un communiqué précisant que «les deux victimes sont un homme et sa femme».

Le gouverneur d’Erbil, Omed Khoshnaw, a dénoncé dans un message sur Facebook «une violation du droit international et un crime de guerre».

Quelques heures plus tôt, les systèmes de défense antiaérienne avaient intercepté quatre missiles qui se dirigeaient vers le consulat américain à Erbil, a indiqué une source sécuritaire à l’AFP.

L’Irak a été entraîné malgré lui dans la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes conjointes des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran. Des groupes pro-iraniens y attaquent les intérêts américains et essuient en retour des attaques imputées aux Etats-Unis et à Israël.

L’ambassade des Etats-Unis à Bagdad a précisé dimanche que «des milices terroristes irakiennes affiliées à l’Iran ont perpétré, dans la nuit, deux nouvelles attaques odieuses contre des installations diplomatiques américaines en Irak, dans le but d’assassiner des diplomates américains».

Le porte-parole de l’ambassade a exhorté les autorités irakiennes à empêcher de nouvelles attaques contre la mission et les installations américaines.

«Nous n’hésiterons pas à défendre notre personnel et nos installations si le gouvernement irakien se montre incapable de remplir ses obligations», a ajouté le porte-parole.

Security Alert – U.S. Embassy Baghdad, Iraq – April 2, 2026

Location: Iraq

Iraqi terrorist militia groups aligned with Iran may intend to conduct attacks in central Baghdad in the next 24-48 hours. Iran and Iran-aligned terrorist militias have conducted widespread attacks… — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) April 2, 2026

Washington a indiqué que des hélicoptères avaient mené des frappes contre des groupes armés pro-iraniens en Irak depuis le début de la guerre.

Le ministère irakien des Affaires étrangères avait assuré jeudi mettre «tout en oeuvre pour empêcher une escalade», notamment en renforçant la sécurité afin de protéger les intérêts étrangers et diplomatiques.

Les forces de sécurité peshmergas de la région du Kurdistan autonome ont également été la cible de multiples attaques depuis le début de la guerre. Six de leurs combattants ont été tués lors d’une attaque en mars attribuée à l’Iran.

Les Peshmergas ont déclaré lundi que leur quartier général avait été attaqué pendant la nuit par quatre drones chargés d’explosifs, sans préciser s’il y avait eu des victimes.