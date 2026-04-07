International

Kurdistan irakien: explosions entendues près de l’aéroport d’Erbil

L'aéroport d'Erbil au Kurdistan irakien.

L'aéroport d'Erbil au Kurdistan irakien.

Deux détonations ont été entendues près de l’aéroport d’Erbil, qui accueille des conseillers de la coalition antijihadiste dirigée par les États-Unis, dans la région du Kurdistan (nord de l’Irak), a rapporté lundi un journaliste de l’AFP.

Par Le360 (avec AFP)
Le 07/04/2026 à 08h03

Dans la même région, deux civils ont été tués par un «drone chargé d’explosifs venu d’Iran», ont annoncé les autorités locales tôt mardi matin.

«L’incident s’est produit à 00H15 mardi (21H15 GMT lundi), lorsqu’un drone chargé d’explosifs provenant d’Iran s’est écrasé sur une maison civile dans (...) le sous-district de Dara Shakran, dans la province d’Erbil», a écrit le Service de lutte antiterroriste de la région du Kurdistan, dans un communiqué précisant que «les deux victimes sont un homme et sa femme».

Le gouverneur d’Erbil, Omed Khoshnaw, a dénoncé dans un message sur Facebook «une violation du droit international et un crime de guerre».

Quelques heures plus tôt, les systèmes de défense antiaérienne avaient intercepté quatre missiles qui se dirigeaient vers le consulat américain à Erbil, a indiqué une source sécuritaire à l’AFP.

L’Irak a été entraîné malgré lui dans la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes conjointes des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran. Des groupes pro-iraniens y attaquent les intérêts américains et essuient en retour des attaques imputées aux Etats-Unis et à Israël.

L’ambassade des Etats-Unis à Bagdad a précisé dimanche que «des milices terroristes irakiennes affiliées à l’Iran ont perpétré, dans la nuit, deux nouvelles attaques odieuses contre des installations diplomatiques américaines en Irak, dans le but d’assassiner des diplomates américains».

Le porte-parole de l’ambassade a exhorté les autorités irakiennes à empêcher de nouvelles attaques contre la mission et les installations américaines.

«Nous n’hésiterons pas à défendre notre personnel et nos installations si le gouvernement irakien se montre incapable de remplir ses obligations», a ajouté le porte-parole.

Washington a indiqué que des hélicoptères avaient mené des frappes contre des groupes armés pro-iraniens en Irak depuis le début de la guerre.

Le ministère irakien des Affaires étrangères avait assuré jeudi mettre «tout en oeuvre pour empêcher une escalade», notamment en renforçant la sécurité afin de protéger les intérêts étrangers et diplomatiques.

Les forces de sécurité peshmergas de la région du Kurdistan autonome ont également été la cible de multiples attaques depuis le début de la guerre. Six de leurs combattants ont été tués lors d’une attaque en mars attribuée à l’Iran.

Les Peshmergas ont déclaré lundi que leur quartier général avait été attaqué pendant la nuit par quatre drones chargés d’explosifs, sans préciser s’il y avait eu des victimes.

Par Le360 (avec AFP)
Le 07/04/2026 à 08h03
#Irak#Iran#États-Unis#Moyen-Orient#Guerre

LEs contenus liés

International

Guerre au Moyen-Orient: le Golfe et Israël de nouveau visés, l’Iran promet des représailles «dévastatrices»

International

Guerre au Moyen-Orient: un pilote américain secouru, Trump maintient la pression sur Ormuz

International

Guerre au Moyen-Orient: nouvelles attaques iraniennes, lourds dégâts au Koweït

International

Guerre au Moyen-Orient: de nouveaux missiles iraniens frappent Israël malgré les menaces de Trump

Articles les plus lus

1
«Je t’aime moi non plus: France-Maroc»: Le requiem d’un documentaire pour les cons
2
Paris brise le tabou: la justice française accuse l’Algérie de terrorisme d’État
3
Tribune. La régence algéroise des passeports
4
Incivisme et arnaques
5
Salé se pare d’un espace vert, l’un des plus attractifs de la ville
6
Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027
7
Autoroute Nador-Guercif: le troisième tronçon réalisé à plus de 80%
8
Le cactus et le caroubier, piliers d’une révolution agricole dans la région de l’Oriental
Revues de presse

Voir plus