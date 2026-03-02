Israël frappe le Liban, la guerre s’étend dans la région

Des débris jonchent le pied d'un immeuble endommagé après un raid aérien israélien dans le quartier de Haret Hreik, en banlieue sud de Beyrouth, le 2 mars 2026. AFP or licensors

Alors que la guerre a fait ses premières victimes américaines et que Donald Trump a dit envisager une opération de plusieurs semaines, chaque camp affiche sa détermination à poursuivre les hostilités.

Dans le Golfe, la journée a une nouvelle fois commencé au son de fortes explosions à Dubaï, Doha et Manama, tandis qu’une colonnne de fumée s’élève au Koweït au dessus de l’ambassade américaine.

En Iran, des frappes sur l’ouest du pays ont touché des immeubles résidentiels et fait trois morts, selon des médias d’Etat, l’armée israélienne annonçant aussi «des frappes à grande échelle» sur Téhéran.

Israël a également annoncé frapper des cibles du Hezbollah «à travers le Liban», en riposte à des tirs du mouvement chiite libanais en direction d’Israël, les premiers depuis le début de la guerre contre l’Iran.

« Nous devons nous préparer à plusieurs jours de combats, de nombreux » jours, a prévenu le chef de l’armée israélienne, le général Eyal Zamir.

‘WE HAVE LAUNCHED AN OFFENSIVE CAMPAIGN AGAINST HEZBOLLAH — WE NEED TO PREPARE FOR MANY VERY INTENSE DAYS OF FIGHTING’ — Israeli Chief of Staff, Eyal Zamir pic.twitter.com/GX9FkqDKeT — RT (@RT_com) March 2, 2026

Les autorités libanaises ont fait état d’au moins 31 morts et 149 blessés.

Des journalistes de l’AFP ont entendu de puissantes explosions à Beyrouth dans la nuit et ont vu de nombreuses familles fuir le sud du pays à bord de voitures avec, pour certaines, des matelas accrochés sur le toit.

L’armée israélienne a enjoint aux habitants d’une cinquantaine de villages à travers tout le Liban de s’éloigner «d’au moins 1.000 mètres» de tout immeuble en prévision de bombardements.

Israël avait indiqué plus tôt avoir intercepté un « projectile » tiré depuis le Liban et que d’autres étaient tombés dans des zones inhabitées, sans faire de victime.

«Essaim de drones»

Le Hezbollah, soutenu par Téhéran, a affirmé avoir lancé «une salve de missiles et un essaim de drones» contre Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué samedi dans les premières heures de l’opération américano-israélienne.

«Le Hezbollah a lancé une campagne contre Israël pendant la nuit et est entièrement responsable de toute escalade», a déclaré sur Telegram le chef d’état-major israélien, le général Eyal Zamir. «Tout ennemi qui menace notre sécurité en paiera le prix fort».

L’armée a ensuite prévenu que les raids au Liban allaient s’intensifier lundi.

Dans une série d’interventions sur les réseaux sociaux et d’interviews, Donald Trump s’est efforcé de justifier cette nouvelle guerre dans laquelle trois soldats américains ont déjà été tués, selon l’armée.

Il a déclaré au New York Times que les Etats-Unis se préparaient pour une opération de «quatre à cinq semaines». Questionné par le journal sur l’avenir de l’Iran, et plus particulièrement sur qui il souhaitait voir à la tête du pays, il a répondu: «J’ai trois très bons choix», avant d’ajouter: «Je ne les dévoilerai pas pour l’instant. Finissons d’abord le travail».

«Nous menons cette opération massive non seulement pour assurer notre sécurité ici et maintenant, mais aussi pour nos enfants et leurs enfants», avait-il insisté plus tôt. «Un régime iranien équipé de missiles à longue portée et d’armes atomiques serait une grave menace pour tout Américain».

Dans un message vidéo, M. Trump a appelé les Gardiens de la Révolution iraniens, l’armée idéologique du régime, et la «police militaire» à «déposer les armes» en échange d’une immunité totale, ou sinon à «faire face à une mort certaine».

«Nous ne négocierons pas avec les Etats-Unis», a rétorqué sur X le puissant chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani. «Trump a plongé la région dans le chaos avec ses +rêves illusoires+ et s’inquiète désormais de nouvelles pertes parmi les forces américaines», a-t-il ajouté.

Le ministre de la Défense Pete Hegseth doit donner lundi à 13H00 GMT la première conférence de presse d’un dirigeant américain depuis le début du conflit.

Explosions dans le Golfe

Dimanche, le Pentagone a annoncé avoir détruit le quartier général des Gardiens de la Révolution iraniens. L’armée israélienne a elle dit avoir «décapité le serpent» et porté un «coup dur» aux capacités de commandement iranien.

Pour sa part, l’Iran a mené des frappes de représailles contre Israël, où au moins neuf personnes ont été tuées dimanche et où une nouvelle alerte aux missiles a été déclenchée lundi matin. Des journalistes de l’AFP ont entendu des explosions à Jérusalem.

L’Iran a également attaqué les Emirats arabes unis, le Qatar, l’Arabie saoudite et le Bahreïn, où les autorités ont fait état d’un mort lundi. Un photographe de l’AFP a vu au moins deux drones se faire abattre près de l’aéroport d’Erbil, dans le nord de l’Irak, ville qui héberge des troupes américaines. D’autres journalistes de l’AFP ont entendu de nouvelles explosions à Doha, Abou Dhabi et Dubaï.

Le Royaume-Uni a en outre fait état d’une «frappe de drone présumée» dans la nuit de dimanche à lundi sur sa base aérienne d’Akrotiri, à Chypre.

Les Emirats, où trois personnes ont été tuées depuis samedi, ont appelé l’Iran à revenir «à la raison».

L’annonce de la disparition d’Ali Khamenei, qui a dirigé l’Iran d’une main de fer durant près de 37 ans a donné lieu dimanche à Téhéran à un rassemblement de milliers de partisans du pouvoir, criant «mort à l’Amérique», «mort à Israël», selon un journaliste de l’AFP sur place.

La nouvelle a aussi été accueillie avec des acclamations de joie dans les rues, selon des vidéos vérifiées par l’AFP.

«Aucune limite»

«Nous avons tous compris qu’il n’y a absolument aucun moyen de réformer ce régime sans une intervention étrangère», a témoigné pour l’AFP une habitante de Téhéran d’une trentaine d’années, sous couvert d’anonymat. «Ils ont pris le peuple iranien en otage», a-t-elle ajouté.

Un vaste mouvement de contestation a été écrasé dans le sang en janvier, faisant des milliers de morts selon des ONG.

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré dimanche que venger la mort du guide suprême était un droit «légitime». Et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que l’Iran ne se fixait «aucune limite» dans son droit à se défendre.

Outre Ali Khamenei, plusieurs hauts responsables iraniens, dont le chef des Gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour, un conseiller du guide suprême, Ali Shamkhani, et le chef d’état-major de l’armée, Abdolrahim Moussavi, ont été tués, selon la télévision d’Etat.