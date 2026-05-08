Hantavirus: d’autres cas «possibles» selon l’OMS mais risque «limité», le bateau attendu aux Canaries

Cette vue aérienne montre du personnel de santé embarquant à bord du paquebot MV Hondius, ancré au large du port de Praia, capitale du Cap-Vert, le 6 mai 2026. (Photo AFP). AFP or licensors

Le navire MV Hondius, au cœur d’une alerte sanitaire internationale, a quitté mercredi la baie de Praia, au Cap-Vert, à destination de Tenerife, dans l’archipel espagnol des Canaries, où il est attendu dimanche.

Une évacuation de quelque 150 passagers et membres d’équipage est prévue en début de semaine prochaine.

«À ce jour, huit cas ont été signalés, dont trois décès. Cinq de ces huit cas ont été confirmés comme étant dus à l’hantavirus, tandis que les trois autres sont fermés comme suspects», selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

So far, eight cases of #hantavirus have been reported, including three deaths.



While this is a serious incident, @WHO assesses the public health risk as low.



WHO will continue to work with all relevant governments and partners to provide care for those who are affected, protect… pic.twitter.com/NEBHXrqurT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 7, 2026

Compte tenu de la période d’incubation du virus de la souche des Andes, qui peut aller jusqu’à six semaines, «il est possible que d’autres cas soient signalés», a-t-il ajouté.

L’hantavirus peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Aucun vaccin ni traitement spécifique n’existe contre ce virus rare, transmis par contact avec des rongeurs.

La souche des Andes, identifiée chez des passagers infectés, est la seule connue pour pouvoir provoquer des cas de transmission interhumaine.

Mais les autorités et l’OMS se veulent rassurantes devant le «faible» niveau de risque épidémique, le virus étant moins contagieux que le Covid-19.

«Ce n’est pas le début d’une épidémie (...) ni d’une pandémie», a assuré à Genève Maria Van Kerkhove, qui dirige le département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l’OMS.

Maria Van Kerkhove, the World Health Organization's director of epidemic and pandemic management said that the deadly outbreak of hantavirus on a cruise ship ‘is not the start of a COVID pandemic’ https://t.co/ZtAJG2yKVm pic.twitter.com/Y3LtIw8nq6 — Reuters (@Reuters) May 7, 2026

«Sous contrôle»

«Nous pensons» que cet épisode «restera limité si les mesures de santé publique sont appliquées et si tous les pays font preuve de solidarité», a renchéri à ses côtés Abdi Rahman Mahamud, directeur des opérations d’alerte et de réponse aux urgences sanitaires.

#Bangkokpost: Abdi Rahman Mahamud, director of WHO's Alert and Response Coordination Department, said WHO is working with China to manage the re-escalation of the risk of COVID-19. - REUTERS #Video #WHO #COVID #China https://t.co/6apn8KzD37 pic.twitter.com/hp9ZqyqSEQ — Bangkok Post (@BangkokPostNews) January 12, 2023

«La situation est, selon nous, largement sous contrôle», a déclaré jeudi soir le président américain Donald Trump. Il a précisé qu’un «rapport complet» serait publié vendredi.

Les trois passagers décédés depuis le début de la croisière, qui reliaient Ushuaïa en Argentine au Cap-Vert, sont un couple de Néerlandais, qui voyageaient depuis plusieurs mois en Amérique du Sud, et une Allemande.

Des croisiéristes sont actuellement hospitalisés ou sous surveillance médicale aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne et en Afrique du Sud.

Des passagers et membres d’équipage d’une vingtaine de pays se trouvent toujours à bord du navire

Les autorités sanitaires s’attachent à retracer les trajets d’une trentaine de personnes descendues à terre lors d’une escale à Sainte-Hélène, du 22 au 24 avril, pour identifier d’éventuels malades ou cas contact.

Des inquiétudes montent sur cette minuscule île britannique de 4.400 habitants, isolée au milieu de l’Atlantique Sud, mais la situation est «stable et maîtrisée», a assuré jeudi le gouverneur.

L’OMS a «informé les 12 pays dont des ressortissants ont débarqué à Sainte-Hélène»: l’Allemagne, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, Saint-Kitts-et-Nevis, Singapour, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et la Turquie.

À Singapour, deux sexagénaires, qui ont débarqué sur l’île, ont été placés à l’isolement dans l’attente du résultat de tests.

La même chose a été demandée à deux personnes au Royaume-Uni et un Danois, asymptomatiques, s’est placé en auto-isolement.

«Tout va bien»

Un Français ayant pris l’avion avec un cas confirmé et présentant des «symptômes bénins» a également été placé à l’isolement dans l’attente d’un test.

L’origine du foyer reste inconnue mais, selon l’OMS, la première contamination a eu lieu avant le début de l’expédition le 1er avril car le premier passager décédé, un Néerlandais de 70 ans, a présenté des symptômes dès le 6 avril. Or, la période d’incubation du virus est d’une à six semaines.

Le ministère argentin de la Santé a indiqué jeudi ne pas pouvoir «confirmer l’origine de la contagion», malgré le traçage de l’itinéraire du cas zéro.

L’hantavirus est endémique dans certaines régions d’Argentine, andines notamment, avec au moins une soixantaine de cas par an ces dernières années.

Parmi les passagers débarqués, un vidéaste turc, Ruhi Çenet, a déploré mercredi auprès de l’AFP que «la vie (ait) poursuivi son cours» sur le bateau malgré la mort du passager néerlandais le 11 avril.

Sur une vidéo publiée le 5 mai sur YouTube, Kasem Ibn Hattuta, un passager raconte depuis le bateau que «la plupart des personnes à bord réagissent très calmement».

Deux des cinq ressortissants français toujours à bord ont également déclaré jeudi dans un communiqué que «tout va bien» et que la vie sur le navire est «quasi normale».

Le gouvernement régional des Canaries, opposé à l’arrivée du MV Hondius à Tenerife, a assuré jeudi que le navire «n’accostera pas» sur l’île: «il mouillera» au large avant l’évacuation des passagers via une petite embarcation pour un transfert vers l’aéroport de Tenerife Sud.