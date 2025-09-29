Frappes contre le Qatar: Netanyahu présente ses excuses

Des volutes de fumée après des explosions à Doha, la capitale du Qatar, le 9 septembre 2025. AFP or licensors

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est excusé auprès du Qatar lundi pour les frappes israéliennes ayant visé le Hamas dans ce pays, et promis de ne pas en mener de nouveau, a dit la Maison Blanche en rendant compte d’un appel téléphonique avec le Premier ministre qatari et Donald Trump.

Netanyahu a exprimé ses «profonds regrets» pour la violation de la souveraineté du Qatar et la mort d’un garde qatari lors de ces frappes du 9 septembre dans un quartier résidentiel de Doha, visant des dirigeants du Hamas qui devaient examiner une proposition américaine de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

«Le Premier ministre al-Thani s’est félicité de ces assurances, soulignant que le Qatar était prêt à continuer de contribuer de manière significative à la sécurité et à la stabilité régionales», selon le communiqué.

Pour ce faire, le Qatar et Israël vont collaborer avec les Etats-Unis pour résoudre leurs «griefs mutuels», a également assuré la Maison Blanche.

Le président américain, qui entretient des relations étroites avec le Qatar, s’était dit mécontent de cette frappe israélienne.

Donald Trump a reçu lundi Benjamin Netanyahu avec pour objectif d’arracher son accord à un plan de paix pour Gaza, après avoir fait monter la pression ces derniers jours sur le Premier ministre israélien. Le président américain s’est dit «très confiant» en recevant son invité à la Maison Blanche.