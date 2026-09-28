France: 4 ans de prison, dont deux ans sous bracelet électronique, requis contre l’ancienne ministre Rachida Dati

Ces réquisitions, si elles étaient suivies par le tribunal lorsqu’il rendra sa décision dans quelques mois, feraient immédiatement perdre à Rachida Dati son mandat de maire du VIIe arrondissement de Paris et empêcheraient son retour dans la magistrature, au sein de laquelle elle vient d’être réintégrée et est actuellement en attente d’un poste.

Contre l’ex-PDG de Renault Carlos Ghosn, en fuite au Liban et jugé en son absence, le parquet a requis quatre ans de prison avec maintien du mandat d’arrêt.

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Affaire Renault-Nissan: quatre ans de prison dont deux ferme sous bracelet électronique requis contre Rachida Datihttps://t.co/xD4XaoCZIO — BFM (@BFMTV) September 28, 2026