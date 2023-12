États-Unis: reconnu coupable de l’homicide involontaire du Marocain Adil Dghoughi, Terry Turner écope de six mois de prison seulement

Terry Turner et Adil Dghoughi.

La justice américaine se sera montrée bien clémente avec Terry Turner. Le sexagénaire qui a tiré sur le jeune Marocain Adil Dghoughi, qui se trouvait dans sa voiture garée devant la propriété de son meurtrier à Martingale, n’écopera que de six mois de prison.

Le juge Chris Schneider a annoncé lundi que Terry Turner devra purger immédiatement les 140 premiers jours de sa peine, avant de retourner en prison pour une durée de deux jours, à l’occasion de l’anniversaire de la mort d’Adil Dghoughi, puis à nouveau pendant deux jours, à l’occasion de l’anniversaire de sa victime.

Terry Turner devra également s’acquitter de 10.000 dollars d’amende, 3.448 dollars de dédommagement, effectuer 400 heures de travaux d’intérêt général et porter un moniteur GPS pendant au moins un an.

Lire aussi : États-Unis: le meurtrier d’un étudiant marocain au Texas plaide la légitime défense et est reconnu coupable d’homicide involontaire

L’homme n’est pas non plus autorisé à se rendre à Caldwell, où il réside, ni dans les comtés environnants jusqu’à ce qu’il se soit acquitté de sa peine et ait payé l’intégralité de ses amendes.

Du côté de la famille d’Adil Dghoughi, l’heure est à la déception. «Nous ne sommes pas choqués, pour être honnête avec vous», a déclaré son frère à la presse locale. «Tout était corrompu depuis le premier jour. Il a tué mon frère... avec une exécution de sang-froid.»

Les faits se sont déroulés le 11 octobre 2021 à 3 heures du matin, lorsqu’Adil Dghoughi, 31 ans, établi aux États-Unis depuis 2012, a eu la malchance de se garer un instant devant la propriété de Terry Turner le temps de retrouver son chemin.

Lire aussi : Texas: un Marocain tué par balles dans sa voiture, son assassin n’a pas été arrêté car jugé «coopératif»

Il venait de quitter le domicile de sa petite amie, Sarah Todd, à Maxwell, au Texas, et se trouvait alors à Martindale, dans le comté de Caldwell, devant la résidence de l’homme alors âgé de 65 ans.

Jugeant la voiture suspecte, celui-ci s’est alors dirigé vers elle et a tiré à travers la fenêtre sur le jeune homme, qui décéda 45 minutes plus tard à l’hôpital. La défense de Terry Turner a décrété que celui-ci avait raison de se protéger car il devrait avoir le droit de se sentir en sécurité chez lui, résume un média local.