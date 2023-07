États-Unis: le directeur de la CIA, William Burns, promu au cabinet de Joe Biden

«Sous sa direction, la CIA propose une approche lucide et à long terme des principaux défis de sécurité nationale de notre pays», a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué, faisant référence à l’approche de Burns face à l’invasion russe de l’Ukraine.

William Burns a été une figure centrale de l’administration Biden, en particulier dans la stratégie de la Maison Blanche visant à déclassifier les conclusions des services de renseignement selon lesquelles la Russie avait l’intention de lancer une invasion à grande échelle en Ukraine.

Dans son communiqué, Biden a souligné que Burns avait «utilisé les renseignements pour donner à notre pays un avantage stratégique critique» et a salué son analyse «claire et directe qui donne la priorité à la sûreté et à la sécurité du peuple américain».

Un élément central dans le soutien à l’Ukraine

Diplomate de carrière et ancien ambassadeur en Russie, Burns a été envoyé à Moscou plusieurs mois avant la guerre pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine et lui faire part de l’analyse de Washington.

Au cours des près de 18 mois qui se sont écoulés depuis le début de l’invasion russe, les États-Unis ont fourni un soutien en matière de renseignement à l’Ukraine, ainsi que des armes et des munitions. Burns s’est aussi rendu à plusieurs reprises à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«L’annonce du président (Biden) reconnaît les contributions essentielles à la sécurité nationale que la Central Intelligence Agency apporte chaque jour et reflète sa confiance dans notre travail», a souligné Burns dans un communiqué. «Je suis honoré de servir dans ce rôle en tant que représentant du travail formidable de nos officiers du renseignement», a-t-il ajouté.

Lire aussi : Visite de travail de Abdellatif Hammouchi aux États-Unis, à la tête d'une délégation sécuritaire

Rappelons que William Burns entretient des liens solides avec des responsables marocains, notamment Abdellatif Hammouchi, Directeur général du pôle DGSN-DGST. La dernière rencontre entre les deux responsables remonte à avril dernier, lorsque Abdellatif Hammouchi a reçu le numéro Un de la CIA dans son bureau à Rabat.

Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST et William Burns, directeur de la CIA.

S’inscrivant dans la continuité de la visite de travail effectuée par Hammouchi aux États-Unis les 13 et 14 juin 2022, la rencontre de Rabat témoigne de la solidité et de la profondeur de la coopération stratégique, et de la coordination dans les domaines sécuritaire et de renseignement entre la DGST et l’Agence centrale du renseignement américaine.

Elle est aussi venue confirmer la volonté commune des deux parties de renforcer cette coopération, et de consolider la coordination bilatérale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les diverses menaces à la sécurité aux niveaux régional et international, avait souligné la DGST dans un communiqué diffusé en marge de la visite de William Burns.