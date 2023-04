Est de la RDC: le contingent marocain de la MONUSCO évacue 46 enfants de l’orphelinat de Sake vers Goma

Sur Facebook, le très bien informé forum «Far-Maroc» a annoncé que 46 enfants ont été évacués, mardi 25 avril, de l’orphelinat de la localité de Sake, située dans le territoire Masisi, dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, vers la ville de Goma. Une opération rendue possible grâce à la coopération entre le contingent marocain et les forces canadiennes de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

L’évacuation des enfants de l’orphelinat de Sake constitue une opération d’envergure dans le cadre des efforts de protection des civils menés par la MONUSCO. Les équipes sur le terrain ont travaillé en étroite collaboration pour garantir la sécurité des enfants pendant leur transfert vers Goma. Cette mission réussie témoigne de l’engagement des forces de la MONUSCO, notamment du contingent marocain, pour la protection des populations vulnérables dans la région.

La région est de la République démocratique du Congo est, rappelons-le, le théâtre d’un conflit armé entre l’armée et les rebelles du M23. Les enfants sont particulièrement vulnérables dans ce contexte d’affrontements.

Face à cette situation, la MONUSCO et ses contingents travaillent pour garantir la protection des populations civiles. Ils assurent également la surveillance des zones à risque, la protection du personnel humanitaire et du personnel chargé de défendre les droits de l’Homme se trouvant sous la menace de violences physiques. Ils appuient également la RDC dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix. Le contingent marocain, en particulier, est très actif dans la région, avec une présence significative dans les zones les plus vulnérables.