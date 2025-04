Environ 600 soldats nord-coréens tués au combat au côté de la Russie, selon un député sud-coréen

«Jusqu’à présent, les pertes des troupes nord-coréennes sont estimées à environ 4.700, dont environ 600 morts», a déclaré à la presse le député Lee Seong-kweun, membre de la commission parlementaire du renseignement, au sortir d’un briefing avec les services secrets sud-coréens.

Environ 2.000 soldats blessés ont été rapatriés en Corée du Nord entre janvier et mars par voie aérienne et ferroviaire, et ils seraient placés à l’isolement à Pyongyang et dans d’autres régions du pays, a poursuivi M. Lee. Quant aux morts, leurs corps ont été incinérés en Russie et leurs cendres rapatriées en Corée du Nord, selon lui.

«La Corée du Nord a soutenu la reprise de Koursk par la Russie en déployant 18.000 soldats en deux phases. Depuis le mois de mars, date de la reprise effective de Koursk, le nombre d’affrontements a diminué», a expliqué le député.

D’après lui, «la possibilité d’une troisième phase ne peut pas être totalement exclue», même si Pyongyang n’a pour le moment donné aucun signe laissant présager l’envoi de nouvelles troupes en Russie.

Capacité de combat «améliorée»

«Six mois après l’entrée en guerre des forces nord-coréennes, on estime que leur capacité de combat s’est considérablement améliorée, car leur inexpérience initiale a diminué et elles sont devenues plus compétentes dans l’utilisation de nouveaux systèmes d’armes, y compris les drones», a encore dit le député sud-coréen.

«Toutefois, en raison du déploiement prolongé, des cas de mauvaise conduite au sein des forces nord-coréennes ont été signalés, notamment des excès de boisson et des vols», a-t-il affirmé.

Les soldats envoyés en Russie, qui appartiendraient aux forces spéciales, ont reçu l’ordre de se suicider plutôt que d’être faits prisonniers, avait précédemment déclaré Séoul.

La Corée du Nord a pour la première fois reconnu cette semaine avoir envoyé des troupes en Russie pour l’aider à reprendre aux Ukrainiens les zones de la région russe de Koursk dont ils s’étaient emparés.

«Ceux qui se sont battus pour la justice sont tous des héros et des représentants de l’honneur de la patrie», a déclaré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, cité lundi par l’agence officielle KCNA.

Il a ajouté qu’un monument commémorant les «exploits de la bataille» serait bientôt érigé dans la capitale Pyongyang.

Vladimir Poutine a pour sa part remercié Kim Jong Un pour «l’exploit» de ses soldats.

«Les amis coréens ont agi, guidés par le sentiment de solidarité, de justice et de vraie camaraderie», a estimé le président russe, dans une déclaration publiée par le Kremlin. «Nous l’apprécions beaucoup et sommes sincèrement reconnaissants personnellement au camarade Kim Jong Un (...) et au peuple nord-coréen», a-t-il continué.

Moscou a revendiqué la reprise complète de la région frontalière de Koursk, ce que l’Ukraine a démenti.

Le chef d’état-major de l’armée russe Valéri Guérassimov avait confirmé pour la première fois samedi la présence de troupes nord-coréennes dans son pays et salué leur «héroïsme».

Depuis plusieurs mois, les Ukrainiens, les Sud-Coréens et les Occidentaux dénonçaient la participation de milliers de soldats nord-coréens aux hostilités, ce que Moscou et Pyongyang n’avaient jamais confirmé ni démenti.

La Russie et la Corée du Nord ont signé en juin 2024 un accord de partenariat stratégique qui prévoit une aide militaire «mutuelle» en cas d’attaque contre l’un des deux pays.