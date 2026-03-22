Elon Musk visé par un signalement de la justice française aux autorités américaines

(ARCHIVES) Elon Musk arrive au tribunal fédéral de San Francisco, en Californie, le 4 mars 2026, lors de son procès civil pour manipulation présumée du cours de l'action Twitter avant son rachat de l'entreprise en 2022. (Photo : Josh Edelson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP). 2026 Getty Images

«La polémique suscitée par les deepfakes à caractère sexuel générés par Grok (agent IA de X) pourrait avoir été générée à dessein, afin de valoriser artificiellement les sociétés X et xAI», en vue de «l’introduction en Bourse prévue en juin 2026 de la nouvelle entité née de la fusion entre SpaceX et xAI, et alors que la société X était en perte manifeste de vitesse», a expliqué le parquet à l’AFP samedi.

Ce dernier a alors émis, le 17 mars, une «transmission spontanée d’informations» au ministère américain de la Justice, «via le bureau d’entraide pénale internationale du ministère de la Justice français».

Cette transmission a aussi été adressée «à l’intention des avocats français de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui est l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers», détaille le ministère public.

«Ce sont des attardés mentaux», a commenté le multimilliardaire samedi, en français dans le texte sur X (ex-Twitter), en réaction à une dépêche de l’AFP consacrée à ce signalement.

Ce sont des attardés mentaux — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2026

Contactés par l’AFP, l’avocat de X en France n’était pas joignable dans l’immédiat et, aux Etats-Unis, la SEC n’a pas réagi immédiatement.

Grok célébrée

Cette transmission a été réalisée alors que le parquet de Paris enquête sur le réseau social X - absorbé par xAI en mars 2025, et le tout par SpaceX en février - et a notamment convoqué Elon Musk le 20 avril pour une audition libre.

C’est dans le cadre de cette enquête que les magistrats parisiens pensent avoir repéré de possibles autres agissements répréhensibles de la part d’Elon Musk, et ont voulu «attirer l’attention de la SEC sur des renseignements apparus (...) et accessibles en source ouverte», selon le ministère public.

D’après Le Monde, qui a révélé ce signalement, le parquet fait notamment référence à «plusieurs messages d’Elon Musk, postés en pleine polémique et que les magistrats interprètent comme autant d’incitations à générer des images non consensuelles».

Dans ces messages, «Elon Musk se réjouit, avec force émojis, des capacités de +déshabillage+ de son moteur d’intelligence artificielle, allant jusqu’à relayer sa propre image, dans laquelle son chatbot lui fait arborer un bikini», souligne Le Monde.

«En parallèle, Elon Musk a publié une vingtaine de messages célébrant la présence de l’application Grok au sommet des classements des applications les plus téléchargées dans divers pays», a poursuivi le quotidien français.

Deepfakes à caractère sexuel

Le réseau social X est visé depuis début 2025 par une enquête préliminaire du parquet de Paris.

Les investigations portent sur des soupçons de biais d’algorithmes, de complicité de détention d’images de mineurs présentant un caractère pédopornographique, de complicité de diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d’image de mineurs présentant un caractère pédopornographique, de deepfakes à caractère sexuel, ou encore de négationnisme.

Elles ont mené à une perquisition des locaux français de X début février. Le réseau X avait alors dénoncé un «acte judiciaire abusif» reposant «sur des motivations politiques», affirmant qu’il ne se laisserait «pas intimider».

Après la perquisition des locaux français de X, Elon Musk dénonce une "attaque politique" et un "acte judiciaire abusif", ce qui lui a donné droit à un petit recadrage de French Responsehttps://t.co/PXt8sxj4EG — BFM Business (@bfmbusiness) February 4, 2026

Pourtant, la justice française semblait ouverte à l’échange avec Elon Musk, âgé de 54 ans: il a été convoqué pour un interrogatoire sous la forme d’une audition libre plutôt qu’une garde à vue. Linda Yaccarino, ancienne directrice générale de X, est également convoquée à la même date.

Ces auditions libres «des dirigeants doivent leur permettre d’exposer leur position sur les faits et le cas échéant les mesures de mise en conformité envisagées», avait souligné en février la procureure de Paris, Laure Beccuau.

Des salariés de X sont également convoqués du 20 au 24 avril «pour être entendus en qualité de témoin».