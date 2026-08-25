Droits de douane: le Canada répondra à Trump mardi

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'exprime sur le différend commercial avec les États-Unis au chantier naval Davie à Lévis, au Québec (Canada), le 24 août 2026. AFP or licensors

Le président américain, qui multiplie les offensives commerciales depuis son retour à la Maison Blanche début 2025, estime que le Canada abuse de la générosité de Washington, que ce soit sur le plan commercial ou militaire.

Trois jours après la rupture des discussions par le Premier ministre canadien Mark Carney, il a annoncé lundi l’instauration de nouvelles surtaxes.

A partir du 1er janvier 2027, «toutes les voitures, les camions, grands et petits, les pièces détachées automobiles et l’acier verront leurs taxes augmentées à 50%», a-t-il détaillé sur son réseau Truth Social.

«Le Canada dépouille les États-Unis d’Amérique depuis des années», a assuré Donald Trump.

Les ministres canadiens des Finances, de l’Industrie et du Travail doivent détailler mardi à 13H00 GMT la réponse d’Ottawa aux nouvelles surtaxes américaines.

La majorité de l’acier canadien entrant aux États-Unis est déjà taxée à 50%, mais Washington avait fait miroiter une baisse de ce taux en cas de trêve commerciale.

«Propositions injustes»

Le gouvernement canadien s’est toutefois montré inflexible, reprochant aux Etats-Unis de «demander trop et offrir trop peu» et accusant Washington de s’en prendre, par certaines de ses revendications, au statut de la langue française, un sujet politiquement sensible dans ce pays officiellement bilingue.

Mark Carney a martelé lundi que son pays n’accepterait pas un accord commercial avec les États-Unis «à n’importe quel prix» ni «dans n’importe quel délai».

We are stronger now than when the United States started this trade war. More unified, more determined and more ambitious. pic.twitter.com/H6e0WNahjA — Mark Carney (@MarkJCarney) August 23, 2026

«Pendant plus d’un an, le Canada a travaillé sans relâche et de bonne foi avec les États-Unis pour négocier un nouvel accord commercial global», a ajouté le Premier ministre, soulignant que le pays avait renforcé ses autres partenariats commerciaux, via des accords notamment en Asie ou avec l’Union européenne.

«Nous avons découvert que, durant les négociations, les Américains souhaitaient détruire nos industries majeures, dont les secteurs de l’automobile, de l’acier et de l’aluminium, avec des propositions injustes. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons dit non», a-t-il détaillé.

Le Premier ministre de la province canadienne de l’Ontario, Doug Ford, a critiqué Donald Trump, lui lançant notamment d’«aller se faire voir» et qu’il fallait «lui rouler dessus».

We’re going to fight like hell to protect Ontario workers from President Trump’s tariffs. pic.twitter.com/gj0pNQFnCj — Doug Ford (@fordnation) August 24, 2026

Donald Trump a répondu sur Truth Social que «quelqu’un devrait remettre ces clowns +à leur place+, s’ils ne voulaient pas que les choses empirent pour le Canada», pays dont il a proposé de faire les 51e État des États-Unis.

Plus sobrement, le vice-président américain JD Vance a dénoncé «des demandes déraisonnables de dernière minute» côté canadien.

«Au dollar près»

Washington applique depuis samedi 00H01 des surtaxes punitives touchant un total de 20 milliards de dollars de produits canadiens importés, parmi lesquels figurent notamment le ciment ou les crosses de hockey.

Prévues initialement pour le 19 août, ces surtaxes américaines avaient été reportées alors qu’un accord semblait proche, avant que M. Carney ne finisse par rompre les négociations, promettant de répondre «au dollar près».

Les États-Unis sont, de très loin, le premier partenaire commercial du Canada, les exportations canadiennes vers ce pays représentant actuellement autour de 70% du total.

Mais dans un sondage mené au Canada ce week-end, 76% des personnes interrogées ont dit soutenir la rupture des négociations, et 62% se sont dits favorables aux représailles évoquées par le Premier ministre canadien.

Donald Trump a souvent envoyé des menaces commerciales très dures avant de se rétracter à la dernière minute.

Toute surenchère des droits de douane risque en effet d’alimenter une inflation tenace, qui vaut au dirigeant américain un mécontentement de plus en plus prononcé de l’opinion publique à l’approche des élections de mi-mandat, prévues début novembre.