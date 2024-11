Donald Trump nomme Marco Rubio, bête noire du régime d’Alger, au poste de secrétaire d’État

Dans un communiqué publié sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a annoncé la nomination de Marco Rubio au poste de secrétaire d’État. «C’est pour moi un grand honneur d’annoncer que le sénateur Marco Rubio, de Floride, est nommé au poste de secrétaire d’État des États-Unis. Marco est un leader hautement respecté et un défenseur très puissant de la liberté. Il sera un solide défenseur de notre nation, un véritable ami pour nos alliés et un guerrier intrépide qui ne reculera jamais face à nos adversaires», a-t-il indiqué.

Marco Rubio est né en 1971 à Miami, en Floride, de parents immigrants cubains venus aux États-Unis pour réaliser le rêve américain. Son père était serveur de banquet et sa mère jonglait entre son rôle de femme au foyer et un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Très jeune, Rubio a été imprégné des valeurs de foi, de famille, de communauté et du respect pour le travail, des principes qui ont façonné sa vision d’une vie meilleure, peut-on lire sur la biographie du sénateur.

Marco Rubio a été motivé à s’engager dans le service public en grande partie grâce aux discussions avec son grand-père, qui avait vu son pays natal dévasté par le communisme. Après avoir rencontré et épousé Jeanette, sa femme, et obtenu des diplômes de l’Université de Floride ainsi que de la Faculté de droit de l’Université de Miami, Rubio a exercé les fonctions de commissaire à West Miami, puis de président de la Chambre des représentants de Floride. En 2010, il a remporté un siège au Sénat des États-Unis, précise la même source.

«Le sénateur Rubio a rédigé des centaines de nouvelles lois, dont certaines sont véritablement révolutionnaires. Il a travaillé avec le Département des anciens combattants des États-Unis pour fournir des soins de santé mentale aux anciens combattants et pour protéger les travailleurs des expositions toxiques. Il a également combattu le crédit d’impôt pour enfant pour les familles actives. Il a soutenu les petites entreprises en difficulté pendant les confinements de la pandémie, grâce au programme de protection des salaires, et il a soutenu des projets de restauration des Everglades parmi d’autres efforts environnementaux», poursuit le communiqué.

«Lutter contre les blocages partisans et l’inertie de l’élite n’est jamais simple, mais le sénateur Rubio est fier de servir les habitants et le peuple de Floride. Chaque jour, il se mobilise pour défendre ce qui est juste pour vous et votre famille, dans le but de préserver la prospérité du rêve américain. Il restera engagé jusqu’à ce que la politique américaine retrouve un ancrage dans le bon sens et le bien commun», conclut la même source.