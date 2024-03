Présidentielle américaine: bête noire du régime algérien, le sénateur Marco Rubio en passe de devenir le colistier de Donald Trump

Le sénateur de Floride, Marco Rubio, horrifie le régime algérien depuis des années. Pas plus tard qu’en 2022, il a appelé le Département d’État américain à prendre des sanctions contre la junte au pouvoir, qui se goinfrait d’armes russes au moment où la Russie envahissait l’Ukraine. Dans une lettre adressée le 14 septembre 2022 au secrétaire d’État Antony Blinken, il avait pointé du doigt le voisin de l’est comme étant «un des principaux acheteurs mondiaux d’équipements militaires de la Fédération de Russie».

Le républicain s’était alors appuyé sur le Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (P.L.115-44), une loi qui autorise la prise de sanctions à l’encontre de toute partie qui «s’engage sciemment dans une transaction importante avec une personne qui fait partie des secteurs de la défense ou du renseignement du gouvernement de la Fédération de Russie, ou qui opère pour ou au nom de ces secteurs».

La lettre adressée par le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, à au secrétaire d'État Antony J. Blinken. (DR)

Selon les médias américains, Marco Rubio progresse dans la liste des candidats potentiels pour être le colistier de l’ancien président Donald Trump.

NBC News, premier média à avoir divulgué l’information le 20 mars, décrit le quinquagénaire comme étant «jeune et télégénique». «Il a passé plus de temps dans des fonctions fédérales que la vice-présidente Kamala Harris et, à une époque où Trump est optimiste sur ses chances de gagner les électeurs latinos, il serait le premier Latino à figurer sur un ticket présidentiel d’un grand parti», lit-on.

«Il est assez clair, vu l’orbite de Trump, que Rubio est en jeu», a déclaré un vétéran du parti républicain de Floride au même média. «C’est logique, car il remplit presque toutes les conditions, si l’on peut passer outre le fait qu’ils viennent tous les deux de Floride.»

L’information a été confirmée par CBS News, autre poids lourd de la télévision américain, dont les sources affirment que «Marco Rubio est considéré comme un candidat potentiel à la vice-présidence de l’ancien président Donald Trump , alors qu’il cherche à reconquérir la Maison Blanche».