Donald Trump lance un ultimatum de «dix jours» à l’Iran

Un F/A-18F Super Hornet effectue un appontage sur le pont d'envol du porte-avions USS Abraham Lincoln en mer d'Arabie, le 30 janvier 2026. Public Domain

Washington et Téhéran, qui ont renoué le dialogue début février pour la première fois depuis la guerre de 12 jours en juin 2025, ont tenu deux sessions de pourparlers pour tenter de régler leurs différends.

Mais les deux pays ennemis continuent à échanger des menaces sur fond d’escalade militaire: les États-Unis ont intensifié leur déploiement dans le Golfe et l’Iran mène des exercices en mer d’Oman avec la Russie.

«Il est évident depuis des années qu’il n’est pas facile de conclure un accord pertinent avec l’Iran. Nous devons conclure un accord pertinent sinon de mauvaises choses vont arriver», a déclaré Donald Trump depuis Washington.

«Nous devrons peut-être aller plus loin, ou peut-être pas, nous allons peut-être conclure un accord. Vous le saurez probablement dans les dix prochains jours», a-t-il ajouté.

La veille, les États-Unis avaient déjà averti l’Iran qu’il serait «bien avisé» de conclure un accord. «Il existe de nombreuses raisons et arguments en faveur d’une frappe contre l’Iran», avait estimé la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Israël, allié des États-Unis et ennemi juré de la République islamique, a lui aussi lancé une nouvelle mise en garde: «Si les ayatollahs commettent l’erreur de nous attaquer, ils feront face à une riposte qu’ils ne peuvent même pas imaginer», a averti le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

«Droit» à l’enrichissement d’uranium

Au coeur du différend entre Washington et Téhéran: le programme nucléaire iranien.

Sous pression, l’Iran a de nouveau défendu jeudi «son droit» à l’enrichissement d’uranium à des fins civiles, notamment pour l’énergie.

«Aucun pays ne peut priver l’Iran du droit de bénéficier pacifiquement de cette technologie», a réaffirmé le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, Mohammad Eslami.

Iran's Supreme Leader says nuclear energy and enrichment are an 'undeniable right' for Tehran, guaranteed under the IAEA framework



He questions 'why the US interferes' in Iran's nuclear program pic.twitter.com/M5b5B2cAEO — RT (@RT_com) February 17, 2026

L’Iran avait dit mercredi «élaborer un cadre» pour faire avancer ses tractations avec Washington, reprises le 6 février via une médiation omanaise.

Si les deux parties affichent leur volonté de poursuivre le dialogue, elles divergent sur la teneur des discussions.

L’Iran, qui dément chercher à se doter de la bombe atomique comme l’en accusent les pays occidentaux et Israël, veut limiter les pourparlers à son programme nucléaire et exige la levée des sanctions qui étranglent son économie.

Pour Washington, un accord doit inclure son programme de missiles balistiques et son soutien dans la région aux groupes armés hostiles à Israël.

Renversement du pouvoir?

Donald Trump a multiplié ces dernières semaines les menaces d’attaques, d’abord en réaction à la répression meurtrière début janvier par le pouvoir iranien d’une vague de contestation, puis pour arracher un accord.

Les chaînes CNN et CBS ont rapporté que l’armée américaine était prête à mener des frappes sur l’Iran dès ce week-end, même si le président américain n’a selon eux pas encore tranché.

The US is prepared to strike Iran as early as this weekend, sources say, but Trump has yet to make a final callhttps://t.co/Y1HCy6F7I7 — CNN International (@cnni) February 18, 2026

Selon le Wall Street Journal, citant des responsables américains anonymes, Donald Trump a notamment été informé d’une option visant à «tuer nombre de dirigeants politiques et militaires iraniens, afin de renverser le gouvernement».

Washington a dépêché deux porte-avions dans le Golfe et dispose aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases de la région, certaines potentiellement vulnérables en cas de contre-attaque iranienne.

«Retenue»

Face à cette «escalade des tensions sans précédent», la Russie a exhorté à la «retenue». La France a également appelé Washington et Téhéran à privilégier la négociation, estimant que la voie diplomatique était «la seule capable d’empêcher durablement l’Iran d’accéder à une arme nucléaire».

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, s’est entretenu mercredi avec Rafael Grossi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), chargée de vérifier le caractère pacifique des activités nucléaires du pays.

#IAEA director general holds phone call with Iran’s Foreign Minister



Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, held a telephone conversation on Wednesday with Seyed Abbas Araghchi, Iran’s Foreign Minister, to discuss the latest developments… pic.twitter.com/SmD83j8n3E — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran (@IRIMFA_EN) February 18, 2026

L’Iran avait suspendu sa coopération avec l’instance onusienne et restreint l’accès de ses inspecteurs aux installations touchées après la guerre déclenchée par Israël l’an dernier, durant laquelle les Etats-Unis avaient bombardé des sites nucléaires iraniens.

«Nous ne voulons pas la guerre (...) Mais s’ils veulent essayer de nous imposer leur volonté (...) devrions-nous l’accepter?», a lancé le président iranien, Massoud Pezeshkian.