Des réunions entre Téhéran et Washington attendues au Qatar

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif (à droite) pose aux côtés du vice-président américain JD Vance lors de leur rencontre à Islamabad, le 11 avril 2026, en marge des pourparlers de paix américano-iraniens

Les deux camps ont décidé, selon un responsable américain, de cesser leurs attaques, menées en dépit de la signature d’un protocole d’accord à la mi-juin pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

«L’Iran a demandé une réunion. Elle aura lieu demain (mardi) à Doha», a affirmé lundi le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social.

La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a déclaré sur Fox News que les émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner se rendraient sur place «cette semaine pour participer à des réunions de haut niveau».

D’après CNN, qui cite deux responsables américains, Steve Witkoff est déjà en route pour Doha.

Un diplomate au fait des pourparlers a confirmé à l’AFP une rencontre «ces prochains jours des équipes techniques», ajoutant que «les canaux de communication pour désamorcer les incidents étaient opérationnels».

Tensions autour d’Ormuz

Après avoir d’abord démenti toute réunion, la diplomatie iranienne a confirmé lundi l’envoi d’une «délégation d’experts» cette semaine à Doha. Mais «dans les prochains jours, nous ne négocierons pas avec la partie américaine, à aucun niveau», a insisté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

🇮🇷Téhéran a annoncé hier soir qu'une « délégation d'experts » se rendrait cette semaine à Doha pour discuter de l'application du protocole d'accord conclu le 17 juin avec les Etats-Unis. — L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) June 30, 2026

Les tensions se cristallisent autour de la gestion du stratégique détroit d’Ormuz, où le trafic a ralenti ce week-end après deux attaques de navires.

Au total, 29 bateaux transportant des matières premières ont franchi le détroit samedi et 12 dimanche, selon les données de la société de suivi maritime Kpler, un chiffre en net recul par rapport aux jours précédents.

L’Iran répète depuis des semaines, en dépit de l’opposition des États-Unis, qu’il n’y aura pas de retour à la situation d’avant-guerre, quand le passage était gratuit. Et il a menacé les navires tentés de contourner l’itinéraire autorisé.

Accusant Téhéran d’avoir ciblé deux navires la semaine dernière, les Etats-Unis ont bombardé le pays en retour, et l’Iran a ciblé ses voisins du Golfe, le Koweït et Bahreïn.

Ces frappes fragilisent le protocole d’accord signé le 17 juin entre Téhéran et Washington.

Frais de service

L’Iran et Oman revendiquent leur souveraineté sur le transit dans le détroit et envisagent donc des frais de service. Pourtant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, non ratifiée par Téhéran, garantit la liberté de navigation «sans entrave» des navires dans les détroits servant à la navigation internationale.

Verrouillée par la République islamique pendant la guerre lancée le 28 février par Israël et les États-Unis, cette voie maritime cruciale pour le commerce mondial d’hydrocarbures a rouvert peu après la signature du protocole d’accord.

Téhéran n’autorise cependant qu’un seul couloir de passage, le long de ses côtes.

Oman entretient de son côté le flou et a annoncé l’ouverture d’une voie de navigation alternative temporaire, présentée comme une initiative concertée avec l’ONU pour évacuer les marins et navires bloqués.

Le sultan d’Oman, Haïtham ben Tariq, et le président français Emmanuel Macron ont plaidé lundi pour une «navigation libre, sans conditions ni restrictions» et sont convenus d’y mener des «opérations de déminage conjointes». Ce à quoi la diplomatie iranienne a répondu en sommant la France de ne pas «compliquer davantage» la situation.

Heureux d’accueillir Sa Majesté Haitham bin Tarik, Sultan d’Oman, pour sa première visite officielle en France.



Le Sultanat d’Oman et la France renforcent aujourd’hui leur partenariat à travers des accords historiques… pic.twitter.com/EW3nIBY7uG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2026

«Détermination»

Au Liban, que Téhéran avait exigé d’inclure dans les pourparlers avec les États-Unis, Israël a poursuivi ses frappes ce week-end, malgré la signature vendredi à Washington d’un accord-cadre pour une «paix durable».

Selon un média d’Etat libanais, une frappe israélienne a encore eu lieu lundi dans le sud du pays.

L’accord-cadre prévoit notamment qu’Israël continue à occuper le sud du Liban, comme depuis le début de cette nouvelle guerre contre le Hezbollah, jusqu’à ce que le mouvement chiite soutenu par l’Iran rende les armes.

Une exigence de longue date, que le gouvernement libanais peine à mettre en oeuvre malgré la pression des Etats-Unis.

Lundi, le président libanais Joseph Aoun a justement affiché sa «détermination» à asseoir l’autorité de l’Etat en déployant son armée jusqu’à la frontière avec Israël, dans une zone où le Hezbollah est implanté.

🔴 Lebanese President Joseph Aoun tells the US Central Command chief that he is committed to extending the state’s control through its military up to the border with Israel, where the Iran-backed Hezbollah militia maintains a strong presence



🔴 Aoun reaffirmed to Admiral Brad… pic.twitter.com/jiet792DVu — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 29, 2026

Le Liban a été entraîné dans le conflit le 2 mars, quand le Hezbollah a visé le nord d’Israël en soutien à l’Iran, visé par l’offensive américano-israélienne. Israël a riposté en jurant d’«éliminer» le mouvement, et déployé ses troupes dans le sud. Ses frappes ont depuis fait plus de 4.200 morts, selon Beyrouth.