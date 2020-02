© Copyright : AFP

Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale a atteint, lundi, 2.592 morts en Chine après l'annonce de 150 décès supplémentaires, ont annoncé les autorités sanitaires chinoises.

Tous ces nouveaux décès, sauf un, sont survenus dans la province centrale du Hubei, épicentre de l'épidémie, fait savoir la même source.

Ces chiffres témoignent d'une aggravation après les 97 nouveaux décès annoncés dimanche. La Commission nationale de la Santé a, par ailleurs, fait état de 409 nouveaux cas confirmés de contamination sur 24 heures, la plupart au Hubei, ce qui porte à plus de 77.000 le nombre de personnes infectées dans le pays.

Dimanche, le président chinois, Xi Jinping a indiqué que le coronavirus représente la plus grave urgence sanitaire en Chine depuis 1949, notant que la maladie Covid-19 s'avère "très difficile à prévenir et à maîtriser".

Jinping a reconnu qu'elle aurait "inévitablement un fort impact sur l'économie et la société", mais assuré que ses effets seraient "de court-terme" et maîtrisables.

Quelque 1.500 contaminations et 26 décès ont été recensées hors de Chine continentale dans une trentaine de pays et territoires, et l'apparition de nouveaux foyers de contagion en Europe et au Moyen-Orient ne cesse d'alimenter les inquiétudes.