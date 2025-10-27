Commerce: Lula évoque une «solution définitive» imminente entre Brésil et États-Unis

Le président américain Donald Trump et le président brésilien Lula Da Silva à Kuala Lumpur le 26 octobre 2025.

Signe d’un réchauffement des relations bilatérales, Lula a rencontré dimanche son homologue américain en marge du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), organisé à Kuala Lumpur.

Washington impose des droits de douane de 50% sur les produits brésiliens.

«Je suis convaincu que d’ici quelques jours, nous trouverons une solution définitive entre les États-Unis et le Brésil, afin que la vie continue d’être belle et joyeuse», a affirmé lundi Lula à la presse à Kuala Lumpur.

Les deux présidents, à la tête des deux plus grosses économies du continent américain, sont connus pour être aux antipodes sur des questions telles que le multilatéralisme, le commerce international et la lutte contre le changement climatique.

«La rencontre que j’ai eue avec le président Trump s’est étonnamment bien passée. S’il ne tenait qu’à lui et à moi, un accord serait conclu», a affirmé lundi Lula.

«Même s’il n’a pas fait de promesses, il m’a assuré que nous allons parvenir à un accord», a-t-il souligné.

Le cas Bolsonaro

Donald Trump avait engagé un bras de fer politico-commercial avec son homologue brésilien.

Il a infligé des droits de douane de 50% sur les produits brésiliens et a notamment visé par des sanctions économiques le magistrat Alexandre de Moraes et sa femme.

Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as… pic.twitter.com/aTXZthrb9Z — Lula (@LulaOficial) October 26, 2025

Le président américain l’accuse d’orchestrer «une chasse aux sorcières» en raison de la condamnation au Brésil de l’ex-président Jair Bolsonaro, ami personnel de M. Trump, à 27 ans de prison pour tentative de coup d’Etat.

Dimanche, Donald Trump a de nouveau déclaré à des journalistes qu’il se sentait «très peiné par ce qui est arrivé» à M. Bolsonaro.

«J’ai toujours pensé que c’était quelqu’un de franc et direct, mais vous savez, il traverse une période difficile», a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

Interrogé sur le fait de savoir si le cas de Jair Bolsonaro avait été évoqué lors des discussions avec son homologue brésilien, le président américain a répondu: «Ce ne sont pas vos affaires».

De son côté, Lula a affirmé lundi que la question de M. Bolsonaro était désormais réglée après ses discussions avec M. Trump. Il a jugé que l’ex-dirigeant emprisonné appartenait «au passé de la politique brésilienne».

«Progrès spectaculaires»

Après une longue période de tensions, les relations entre Donald Trump et Lula ont commencé à se détendre lorsque les dirigeants se sont brièvement rencontrés en marge de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre.

«Nous devrions arriver à trouver de bons accords pour nos deux pays», a assuré dimanche M. Trump à son homologue. «Je pense que nous finirons par avoir une très bonne relation», avait-il dit.

Des responsables brésiliens ont indiqué lundi que la situation était désormais bien plus positive qu’il y a quelques semaines.

Após o encontro entre Lula e Trump, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou que já começaram as tratativas para buscar soluções sobre as tarifas e sanções impostas às autoridades brasileiras. 🇧🇷 pic.twitter.com/pjQ4u3aG7o — PT Brasil (@ptbrasil) October 26, 2025

«Nous faisons des progrès spectaculaires», a déclaré Marcio Rosa, secrétaire exécutif du ministère brésilien des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, a précisé qu’il avait rencontré, avec d’autres responsables, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

«Nous sommes convenus de travailler à l’élaboration d’un accord satisfaisant pour les deux parties dans les semaines à venir», a-t-il ajouté.