Le roi Mohammed VI félicite le président brésilien Lula da Silva à l’occasion de la fête nationale de son pays

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé et de bonheur à M. Lula da Silva et de davantage de progrès et de prospérité au peuple brésilien.

Le roi Mohammed VI saisit cette occasion pour se féliciter de l’amitié particulière unissant les deux pays à la faveur de liens historiques et d’un partenariat stratégique multidimensionnel.

Lire aussi : Le roi Mohammed VI félicite Luiz Inacio Lula Da Silva, président élu du Brésil

Faisant part de son ambition inébranlable de renforcer les relations bilatérales, le Souverain réitère sa détermination d’œuvrer de concert avec M. Lula da Silva en vue de réaliser davantage de rapprochement et d’intégration entre les deux pays dans les divers domaines d’intérêt commun, au service des peuples marocain et brésilien.