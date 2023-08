Le roi Philippe, roi des Belges, et le roi Mohammed VI.

Dans ce message, le roi des Belges adresse au Souverain, en son nom et au nom de la reine, ses félicitations et ses vœux de santé et de bonheur.

«Nous vous souhaitons de poursuivre votre règne apportant paix et sérénité au peuple marocain», écrit à cette occasion le roi des Belges.