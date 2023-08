Le roi Mohammed VI et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Dans ce message, le Souverain exprime à Volodymyr Zelensky ses chaleureuses félicitations et au peuple ukrainien ses vœux de paix et de prospérité dans un environnement d’unité et de stabilité.

Le Roi saisit cette occasion pour réaffirmer la volonté du Maroc et de l’Ukraine de poursuivre le renforcement des relations de coopération dans différents domaines, au profit des intérêts communs des deux peuples amis.