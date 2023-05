Camps de Tindouf: sit-in et arrestations de femmes sahraouies devant les bureaux du chef du Polisario

Dans la matinée de ce mardi 30 mai, un groupe de femmes sahraouies, en sit-in pacifique sous une tente dressée non loin du siège central du Polisario à Rabouni, ont été violemment malmenées par des éléments des milices séparatistes. La tente des protestataires a été démantelée et certaines d’entre elles ont été battues et traînées dans la poussière.

Le seul crime de ces femmes, dont certaines ont été grièvement blessées, est d’avoir protesté pacifiquement contre l’arrestation, dans la nuit du lundi 29 mai, de plusieurs jeunes, dont certains appartenant à la même famille, et sont tous originaires de la tribu des Rguibat Souaâd. Ces jeunes, accusés d’être derrière un incendie qui a visé, dans la nuit du lundi au mardi, des locaux relevant de l’appareil répressif du Polisario dans le camp dit de Smara, ont été tous placés en détention à la prison de Dhaibia.

Selon les sources contactées par Le360, «des éléments de la “Brigade d’intervention rapide” (BIR), relevant de la “Gendarmerie” du “Polisario”, soutenus par des femmes relevant de la “police civile”, ont opéré une intervention brutale, dans la matinée de ce jour (le 30 mai 2023), contre le groupe des femmes originaires de la tribu Rguibat Souaâd, en sit-in sous une tente dressée devant le “secrétariat général“ du “Polisario” à Rabouni, tout en procédant au démantèlement de ladite tente».

Une douzaine de jeunes emprisonnés

Ce sit-in intervient suite à une campagne d’arrestations qui a visé une douzaine de personnes appartenant à un même clan tribal. Il s’agit de :

- Didi Mohamed Souid

- Mohamed Malaainine Souid

- Abdelhay Limam Jouli

- Banna Ould Bougrine

- Ould Zobeir Ould Maatala

- Aziz Ould Hmetou Ould Maatala

- Ould Abreir

- Khalihenna Ould Jouli Ould Nane

- Hossein Ould Sidi Moussa

- Moulay Ould Malaainine Souid

- Hmetou Ould Maatala

- El Ouali Ould Laabadda Ould Khatri Ould Fahfou.

Ces Sahraouis des camps sont tous détenus à la prison de Dhaibia, haut lieu de tortures où le Polisario a l’habitude, depuis les années 80, de faire disparaître ses adversaires intérieurs. Dans ce bagne, situé en dehors des camps de Lahmada, les puits exigus, sombres et profonds tiennent lieu de geôles.

Lire aussi : Tindouf: un dirigeant du Polisario pris en flagrant délit de vol de carburant

La tension risque encore de monter de plusieurs crans dans les camps de Lahmada, où des appels au soulèvement ont été lancés ce mardi sur les réseaux sociaux, exigeant «le recours aux armes, s’il le faut» pour se défendre contre la violente répression des milices de Brahim Ghali.

Pour rappel, depuis l’arrestation par le Polisario et la disparition, le 4 mai courant, de Mohamed Salem Souid, un Sahraoui de nationalité espagnole, les manifestations et actes de violence n’ont jamais faibli dans les camps de Tindouf, où le clan tribal du disparu exige sa libération immédiate.