Au Sahel, Washington mise sur le commerce pour renouer avec les juntes

William B. Stevens, sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest au Département d'État et envoyé spécial des États Unis au Sahel, et Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale du Mali le 21 juillet 2025 à Bamako.

Les États-Unis avaient suspendu une grande partie de leur aide au développement et de leur coopération militaire après les coups d’État successifs qui ont porté des militaires à la tête des trois pays entre 2020 et 2023.

Mais depuis l’arrivée de l’administration Trump, Washington affiche désormais une nouvelle approche: «Faire de la diplomatie commerciale un axe central» de son engagement en Afrique.

«Du commerce, pas de l’aide», est «désormais véritablement notre politique pour l’Afrique», avait dévoilé en mai à Abidjan Troy Fitrell, haut responsable du Département d’État pour les affaires africaines.

Senior Bureau Official Troy Fitrell"Trade, not aid," a slogan we've seen thrown around for years, is now truly our policy for Africa."

Ces dernières semaines, plusieurs hauts responsables américains se sont succédé à Bamako, Ouagadougou et à Niamey.

Début juillet, Rudolph Atallah, directeur adjoint principal chargé de la lutte contre le terrorisme à la Maison-Blanche, s’est rendu au Mali pour «offrir la solution américaine» face au «terrorisme».

Le Mali attire de nouveau Washington : une visite stratégique pour relancer la coopération sécuritaire



Une nouvelle dynamique diplomatique s'installe entre le Mali et les États-Unis. Depuis le 8 juillet, M. Rudolph Atallah, haut responsable américain…

Les trois pays font face depuis plus d’une décennie aux attaques de groupes liés à Al-Qaida et l’Etat islamique, sans parvenir à les enrayer.

«Nous avons des équipements adéquats, des connaissances et des forces pour faire face à cette menace. Si le Mali décide de travailler avec nous, on saura comment faire», avait vanté M. Atallah, rapporté par le quotidien d’Etat.

Quelques jours plus tard, William B. Stevens, sous-secrétaire d’État adjoint pour l’Afrique de l’Ouest, avait aussi évoqué à Bamako «la lutte antiterroriste» et la possibilité «d’investissements privés américains», après des tournées à Ouagadougou et à Niamey.

J'ai reçu en audience, ce lundi 21 juillet 2025, Monsieur William B. STEVENS, Sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest au Département d'État et Envoyé spécial des États Unis au Sahel, en visite de travail au Mali.



En saluant la convergence de vues sur de nombreux… pic.twitter.com/zpyhxvUmi5 — Amb. Abdoulaye Diop (@AbdoulayeDiop8) July 21, 2025

«Washington a proposé de tuer les chefs des groupes jihadistes, en échange de l’accès des entreprises américaines au lithium et à l’or», affirme Ulf Laessing, directeur du Programme Sahel à la Fondation Konrad Adenauer au Mali.

Donald Trump a mis la question des minerais au centre des négociations avec de nombreux Etats étrangers, comme avec l’Ukraine ou dans le cadre de l’accord de paix entre le Rwanda et la RDC.

«Convergence de vues»

Un changement de cap salué par les régimes militaires sahéliens, réunis au sein de la confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) malgré leur politique souverainiste revendiquée, notamment sur les minerais.

Sharing some observations from my latest trip to Niger, the capital Niamey and the economic center Maradi. Two years ago I was about to open an office there for a huge EU project to train political parties.

«Il faut regarder l’investissement, les potentialités de nos pays», avait soutenu en juillet le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, se réjouissant de «la convergence de vues aujourd’hui entre l’administration américaine et le gouvernement du Mali.»

En Afrique, le Mali est parmi les plus importants producteurs d’or et de lithium, métal star des batteries de voitures électriques, le Niger d’uranium et le Burkina Faso d’or.

«Certains responsables du Département d’Etat, préoccupés par la fin de l’USAID et la fermeture des ambassades, ont souligné à l’administration Trump la richesse des ressources du Mali afin de l’encourager à rester engagée et à maintenir ouverte l’ambassade américaine a Bamako à un moment où la Russie et la Chine étendent leur influence dans la région», dit Ulf Laessing.

«La menace terroriste reste le principal enjeu (...) La stabilisation de la région est essentielle avant tout investissement à long terme», ajoute Liam Karr, analyste pour l’American enterprise institute.

Tuareg rebels ambushed a Russian convoy in Mali this morning. Videos show several Russian casualties.



Tuareg rebels ambushed a Russian convoy in Mali this morning. Videos show several Russian casualties.

Such attacks damage Russian prestige and could cause domestic blowback now that the Kremlin is more overtly involved after swapping Wagner for the MOD-backed Africa Corps.

«Mercenaires américains»

Fin juillet, une délégation militaire burkinabè a séjourné à Washington et des membres du Congrès américain spécialisés dans «les questions de financement et de sécurité» sont attendus à Ouagadougou, après un séjour au Mali début août.

Après avoir tourné le dos à la France, l’ex-puissance coloniale, les juntes sahéliennes se sont rapprochées de la Russie et sa société de sécurité privée Wagner, devenue Africa Corps, qui les aide dans la lutte antijihadiste.

Moscou a récemment annoncé son intention d’exploiter l’uranium nigérien, peu après la nationalisation par la junte d’une filiale du géant français de l’uranium Orano.

Rien de rédhibitoire pour Washington.

Sahel Nations Unite! Mali, Burkina Faso, and Niger sign historic security pact with Russia, marking a new era of African sovereignty and self-reliance. From Bamako to Niamey, the message is clear: Africa chooses strength, unity, and independence. No more external interference!

«Trump ne voit aucun problème à soutenir les efforts de la Russie dans la région. Les Russes sont moins regardants sur les valeurs démocratiques et la promotion des droits humains, cela va de pair avec l’approche de l’administration Trump en matière de relations entre États», affirme à l’AFP Bisa Williams, ancienne ambassadrice des États-Unis au Niger.

En échange de minerais, «Washington pourrait +accepter+ de lutter contre le terrorisme au Mali» en facilitant notamment le déploiement de «mercenaires américains», comme les Russes, pour ne «pas à défendre cette politique devant le Congrès», poursuit-elle.

Lors de sa visite au Mali, Rudolph Atallah avait dit n’avoir aucun problème avec la présence russe, ajoutant que le pays «est libre de choisir ses partenaires».