Attaque de drones iraniens contre Israël: ce que l’on sait et comment les principales capitales ont réagi

Le Mossad, les services de renseignement israéliens, a affirmé dimanche que le Hamas palestinien avait rejeté le dernier projet de trêve mis sur la table une semaine auparavant au Caire par les médiateurs. Le rejet de la proposition soumise par les trois pays médiateurs de la négociation (États-Unis, Égypte et Qatar) montre que le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya «Sinouar ne veut pas d’accord humanitaire, ni le retour des otages», indique le Mossad, dans un communiqué diffusé par le bureau du Premier ministre.

Sinouar «continue d’exploiter les tensions avec l’Iran» dans le dessein d’ «obtenir une escalade dans la région», ajoute le communiqué publié quelques heures après une attaque massive et sans précédent de Téhéran qui a lancé en direction d’Israël plus de 200 drones et missiles, sans faire de dégâts significatifs.

Israël «continuera d’œuvrer pour réaliser les objectifs de la guerre contre le Hamas de toutes ses forces, et retournera chaque pierre pour faire revenir les otages de Gaza», ajoute-t-on de même source.

Espace aérien réouvert

L’espace aérien israélien, fermé dans la nuit de samedi à dimanche juste avant l’attaque iranienne contre Israël, est rouvert depuis 04h30 GMT, selon un communiqué de l’autorité aéroportuaire.

«Conformément aux directives du dispositif sécuritaire, l’espace aérien israélien est rouvert depuis 07h30 du matin (04h30 GMT) et l’aéroport Ben Gourion est de nouveau opérationnel», détaille le communiqué. Le site de l’aéroport fait état de très importants retards tant au départ qu’à l’arrivée.

Alors que l’Iran a demandé à Washington de «rester à l’écart» du conflit, les forces américaines présentes dans la région ont aidé Israël à abattre «presque tous» les drones et les missiles iraniens, a annoncé Joe Biden.

Cette attaque est une réponse à la frappe le 1er avril qui a détruit le consulat iranien à Damas et coûté la vie à deux hauts gradés des Gardiens, ont-ils précisé. L’Iran a accusé Israël de cette frappe, mais ce dernier n’a ni confirmé ni démenti.

Le ciel piqué de lumières rouges

Peu avant 02h00 dimanche matin (23h00 GMT samedi), une série de détonations a figé Jérusalem. Le ciel s’est piqué de lumières rouges et jaunes filmées par l’AFP, et par de nombreux habitants qui ont partagé les images sur les réseaux sociaux.

«Les rues sont vides, tout le monde se dépêche de rentrer chez soi», a déclaré à l’AFP Eliyahu Baraka, un commerçant du centre-ville.

Des images saisissantes de projectiles frôlant l’emblématique coupole dorée du dôme du rocher, sur l’un sites les plus saints de l’Islam, au coeur de la vieille ville, font le tour des plateformes.

Les sirènes d’alerte ont retenti à Jérusalem, selon des journalistes de l’AFP, ainsi que dans la région du Néguev et dans le nord du pays.

Une heure environ après l’annonce du lancement de l’opération iranienne, baptisée «Promesse honnête», l’agence Irna a indiqué qu’«une première vague de missiles balistiques» avait été lancée «en profondeur» du territoire israélien.

«L’armée de l’air des Gardiens de la révolution a tiré des dizaines de missiles et de drones sur des cibles spécifiques», selon la télévision d’État citant les Gardiens, l’armée idéologique de l’Iran.

En annonçant l’attaque iranienne peu après 23H00 samedi (20H00 GMT), le porte-parole de l’armée israélienne Daniel Hagari a affirmé: «nous surveillons de près les drones tueurs envoyés par l’Iran et en route vers Israël».

Il a dénoncé comme une «escalade dangereuse» cette «attaque directe lancée depuis le sol iranien».

D’autres «vagues de drones» visant Israël sont possibles, a prévenu un responsable militaire israélien.

Aux cris de «Mort à Israël», «Mort à l’Amérique», quelques milliers de personnes se sont rassemblées dans les principales villes d’Iran pour saluer l’attaque iranienne.

Juste après le début de l’opération, le compte X du guide suprême d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a publié un message affirmant: «le régime diabolique va être puni».

La Jordanie et le Liban, voisins d’Israël, ont annoncé la fermeture de leur espace aérien, de même que l’Irak, frontalier de l’Iran. Également voisine d’Israël, l’Égypte a annoncé la mise en état d’alerte maximale de ses défenses aériennes et mis en garde contre un «risque d’expansion régionale du conflit». L’Arabie saoudite a pour sa part appelé toutes les parties à «la plus grande retenue».

Les forces américaines présentes dans la région ont aidé Israël à abattre «presque tous» les drones et les missiles iraniens, a annoncé Joe Biden.

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il envoyait des avions de combat supplémentaires au Proche-Orient et qu’il intercepterait «toute attaque aérienne (...) si nécessaire».

Paris a condamné l’attaque iranienne et Berlin a dit que celle-ci pourrait plonger la région «dans le chaos».

La Chine a fait part dimanche de sa «profonde préoccupation». «La Chine exprime sa profonde préoccupation concernant l’aggravation actuelle (de la situation) et appelle les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue afin d’éviter une nouvelle escalade» des tensions, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Les réactions après l’attaque sans précédent menée contre Israël par l’Iran

L’attaque sans précédent menée par l’Iran contre Israël samedi, qui fera l’objet dimanche d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité et d’une convocation des membres du 7, a suscité de vives condamnations dans le monde et des appels à la retenue.

Voici les principales réactions:

Biden condamne une attaque «éhontée», soutien «inébranlable» à Israël

«Notre engagement en faveur de la sécurité d’Israël face aux menaces de l’Iran et de ses relais (dans la région) est inébranlable », a écrit le président américain Joe Biden sur le réseau social X, en postant une photo d’une réunion d’urgence avec son équipe chargée de la sécurité nationale à la Maison Blanche.

Il a ensuite «condamné ces attaques avec la plus grande fermeté», les qualifiant d’«éhontées» et réaffirmant son soutien «inébranlable» à Israël. Les forces américaines ont contribué à abattre «presque tous» les projectiles iraniens, a-t-il dit dans un communiqué.

Le chef de l’ONU condamne «la grave escalade»

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné samedi « la grave escalade » que représente l’attaque de l’Iran contre Israël, et appelé à « une cessation immédiate de ces hostilités ».

Il a affirmé être « profondément alarmé par le danger très réel d’une escalade dévastatrice à l’échelle de la région », disant « exhorter toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin d’éviter toute action qui pourrait conduire à des confrontations militaires majeures sur plusieurs fronts au Moyen-Orient ».

Riyad appelle toutes les parties à la «retenue»

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a appelé «toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à épargner à la région et à ses habitants les dangers de la guerre», selon un communiqué.

Tout en faisant part de sa « profonde inquiétude » face à « l’escalade militaire » dans la région, il a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à « assumer ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

Le Caire met en garde contre un «risque d’expansion» du conflit

L’Egypte a affirmé par la voix de son ministère des Affaires étrangères « appeler à une retenue maximale » et « être en contact direct avec toutes les parties au conflit pour essayer de contenir la situation », en mettant en garde contre le «risque d’expansion régionale du conflit».

Pékin exprime sa «profonde préoccupation», appelle au «calme»

«La Chine exprime sa profonde préoccupation concernant l’aggravation actuelle (de la situation) et appelle les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue afin d’éviter une nouvelle escalade» des tensions, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Londres condamne une attaque «dangereuse»

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a condamné « dans les termes les plus vifs l’attaque dangereuse du régime iranien contre Israël » assurant que le Royaume-Uni « continuerait à défendre la sécurité d’Israël » en annonçant l’envoi d’avions de combat supplémentaires au Proche-Orient.

«Aux côtés de nos alliés, nous travaillons en urgence à stabiliser la situation et empêcher une escalade. Personne ne veut voir de nouveau bain de sang», a dit Sunak dans un communiqué, estimant que ces frappes risquent d’enflammer les tensions et de déstabiliser la région.

L’UE «condamne fermement» une attaque «inacceptable»

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a condamné «fermement» l’attaque « inacceptable » lancée samedi soir par l’Iran contre Israël. «Elle constitue une escalade sans précédent et une menace grave à la sécurité régionale , a ajouté le responsable sur X.

Paris condamne une attaque qui «franchit un nouveau palier»

Paris a condamné l’attaque menée contre Israël par l’Iran qui «franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation», a réagi samedi sur X le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné.

«En décidant d’une telle action sans précédent, l’Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d’une escalade militaire», a-t-il écrit, ajoutant que «la France réaffirme son attachement à la sécurité d’Israël et l’assure de sa solidarité».

Berlin prévient du risque de «chaos»

L’Allemagne a prévenu dimanche que l’attaque de l’Iran contre Israël pourrait «plonger toute la région dans le chaos».

«Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’attaque en cours, qui pourrait plonger toute la région dans le chaos», a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, sur X, exhortant l’ «Iran et ses mandataires à cesser immédiatement» et ajoutant que Berlin se tient «fermement aux côtés d’Israël».

