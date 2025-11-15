Argentine: plus de 20 blessés dans une forte explosion au sud de Buenos Aires

Des pompiers s'efforcent d'éteindre un incendie après une explosion survenue dans une zone industrielle d'Ezeiza, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, le 15 novembre 2025. AFP or licensors

Une colonne de fumée noire et orange s’est élevée dans le ciel au-dessus de cette ville, tandis que des flammes ont illuminé les environs, a constaté l’AFP sur place.

La fumée atteint «environ 500 mètres de hauteur», a indiqué à l’AFP une source au sein du gouvernement de la province de Buenos Aires, sous couvert d’anonymat.

«Les explosions et l’incendie en cours sur les différentes installations sont terribles», a expliqué sur la chaîne C5N le maire d’Ezeiza, Gaston Granados. Des images télévisées montrent de la fumée s’élevant du site et une partie de l’explosion.

«Les vitres de ma maison et du quartier ont explosé», a raconté l’élu, qui vit à environ 500 mètres du parc industriel de Spegazzini, lieu de l’explosion. «Nous sommes en train de faire évacuer les familles qui vivent dans les environs car c’était terrible.»

Le médecin Carlos Santoro, directeur de la clinique où les blessés ont été admis, a fait état de 22 patients, sur la chaîne La Nacion+.

Il a ajouté, auprès du média Infobae, que son établissement s’occupait d’une personne ayant fait une crise cardiaque et d’une autre, enceinte, qui a été intoxiquée. Cette dernière, habitante d’un quartier voisin du lieu de l’explosion, se trouve en soins intensifs.

La cause de la déflagration est pour le moment inconnue, selon M. Granados. «Nous essayons de contrôler (l’incendie) et de l’éteindre, mais nous n’y arrivons pas encore», a-t-il poursuivi.

Des usines incendiées

D’après les médias locaux, au moins cinq installations ont été touchées.

Cette zone industrielle se situe près de l’aéroport international d’Ezeiza.

S’y trouvent «différentes entreprises avec différents produits. Il y a une quantité importante de pneumatiques, des entreprises (de produits) chimiques, un dépôt d’Iron Mountain (une société d’archivage de documents et de données, ndlr). C’est un incendie très compliqué, ça va être un gros incendie», a prévenu samedi matin sur La Nacion le directeur de la défense civile de la province de Buenos Aires, Fabian Garcia.

#AHORA - Incendio y explosión en #Ezeiza



Trabajan 40 dotaciones de bomberos. Además, sobrevuelan 2 helicópteros.



“El humo negro es por neumáticos” confirmó, hace instantes, Fabian García, Director de Defensa Civil bonaerense. También, agregó “que va a ser un incendio largo”. pic.twitter.com/JtgKMBlqyp — Juan Manuel Asenjo🔴 (@asenjo88) November 15, 2025

Le feu s’est déclaré dans «une entreprise de logistique», a-t-il précisé.

Des vidéos et des images prises sous différents angles de l’incendie et d’une longue colonne de fumée ont inondé les réseaux sociaux.

Par précaution, l’une des autoroutes menant au site a été fermée, alors qu’une vingtaine d’équipes de pompiers s’affairent sur place, selon le média La Nacion.

Parallèlement, le gouvernement de la province de Buenos Aires a demandé aux habitants des environs de rester chez eux, portes et fenêtres fermées.

Qué pasó con la explosión y el incendio de un parque industrial en Ezeiza https://t.co/S3iEpD3gcG pic.twitter.com/cZvGTLStF9 — LA NACION (@LANACION) November 15, 2025

Il a demandé à la population environnante de prendre des précautions concernant la respiration en raison des possibles émanations toxiques provenant de l’incendie.

Le gouvernement de la province leur a en particulier conseillé d’éteindre les climatiseurs et les ventilateurs qui aspirent l’air extérieur et d’éviter la zone touchée.

Il leur a en outre demandé de s’éloigner rapidement en cas de fumée et de se couvrir le nez et la bouche avec un linge humide.