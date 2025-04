Casablanca: une explosion relance le débat sur la sécurité des chantiers

Une explosion dans un chantier de construction sur le boulevard Mohammed V à Casablanca a provoqué, mardi, un état d’alerte dans le corps des services sécuritaires et des autorités locales de la capitale économique.

Cette explosion, dont les causes demeurent indéterminées, a semé la panique sur les lieux où des piétons et des riverains ne cessent de soulever des interrogations autour de ces chantiers lancés sans prendre en compte toutes les mesures nécessaires de sécurité.

S’ajoute à cela, le phénomène des engins transportant de lourds matériaux et d’autres matières pour les travaux dans ces chantiers et qui sillonnent les boulevards de la capitale économique sans qu’il n’y ait des panneaux de signalisation, alertant sur le danger de leur passage, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du 1er Mai.

L’explosion de mardi dernier, dont les résultats de l’enquête n’ont pas encore été rendus publics, a relancé le débat sur la problématique des chantiers au centre-ville sans prendre en compte les mesures de sécurité nécessaires pour les riverains et les piétons ainsi que pour les installations limitrophes.

Dans l’arrondissement des Roches noires, fait remarquer le quotidien, plusieurs chantiers sont lancés, provoquant d’innombrables dérangements sur les lieux à cause des grues pour déplacer des charges et le levage d’autres, en plus des machines de fabrication de sable et des engins qui transportent les matériaux.

Hormis les dangers que ces travaux présentent sur la sécurité des passants, des embouteillages énormes sont provoqués dans la zone, surtout aux heures de pointe, indiquent les sources du quotidien.

Face à cette situation, plusieurs voix s’élèvent pour demander aux autorités compétentes de multiplier les contrôles de ces chantiers, et rappeler à l’ordre les entreprises qui ne respectent pas les normes de sécurité et la réglementation en vigueur.