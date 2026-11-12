Alertes à la bombe: des centaines d’écoles évacuées hier en Italie

Des écoliers se rassemblent près du forum de Trajan après avoir évacué l'école Ennio Quirino Visconti, lors d'une alerte à la bombe, à Rome, le 11 novembre 2026. AFP or licensors

Plusieurs centaines d’écoles italiennes ont été évacuées mercredi à la suite d’une série de fausses alertes à la bombe, la Première ministre italienne précisant qu’à ce stade, aucun «danger concret» n’avait été identifié. Des menaces similaires, également jugées non crédibles, ont été signalées dans des écoles au Royaume-Uni et en Irlande, entraînant, selon la presse, l’évacuation de plusieurs établissements en Ecosse.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a indiqué avoir convoqué pour mercredi une réunion gouvernementale avec les responsables de la sécurité et des services de renseignement afin de discuter de ces menaces. Le ministre de l’Éducation, Giuseppe Valditara, a fait état de 312 établissements scolaires en Italie ayant reçu ces menaces, mais il a appelé la population à ne pas céder à la panique, selon les médias italiens.

Au lycée Virgile de Rome, «l’alerte est arrivée vers 10H50–10H55» et la principale a rassemblé tous les élèves dans la cour, a témoigné auprès de l’AFP Elena Sicugnano, 19 ans. Dans le centre de Milan, l’alarme a sonné vers 12H20 dans les lycées Brera et Cattaneo, qui partagent un bâtiment. Des centaines d’élèves sont sortis dans le parc en face, tandis que la police arrivait sur les lieux.

Ils ont attendu une heure sous une pluie fine avant d’être autorisés à aller chercher leurs affaires et à rentrer chez eux, certains criant de joie à la perspective de cette journée plus courte que prévu. «Un professeur nous avait dit que, d’après ce qu’il savait, ce n’était pas un exercice, donc nous avons un peu paniqué», a témoigné Angelica, 16 ans, scolarisée au lycée Brera.

🔴 Alerte à la bombe : 7600 écoles visées en Italie



➡️ 312 établissements ont été évacués dans le pays



➡️ Les précisions de @LauraRdt en direct de Rome ⤵️ pic.twitter.com/FBOd3M9KS8 — LCI (@LCI) November 11, 2026

Selon les médias italiens, la menace de bombe figurait dans un courriel prétendument signé d’un «Mikhaïl Andropov, chef du Vilayat (district, ndlr) de Misoginistan». «Nous sommes venus vous anéantir. Nous allons commettre un génocide contre le peuple italien», poursuivait le courriel.

«Je viens de déposer dans votre bâtiment, dans un sac en plastique, un puissant explosif à détonation à distance», ajoutait le message, dont l’expéditeur affirmait également avoir placé une bombe dans la voiture de la Première ministre. Ces nouvelles menaces visant des établissements scolaires interviennent après une vague de fausses alertes à la bombe survenues ces dernières semaines, notamment sur des vols au départ et à destination de l’Italie, ainsi qu’après une série de cyberattaques contre les systèmes de réfrigération de supermarchés en Italie et dans d’autres pays européens.

En Italie, au Royaume-Uni et en Irlande, des milliers d'écoles ont reçu par mail de fausses alertes à la bombe, ayant conduit à l'évacuation de certaines d'entre elles, sans qu'aucun danger concret n'ait été identifié. #jt20h #italie #royaumeuni #ecosse #irlande #ecole pic.twitter.com/pQMCO90emf — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) November 11, 2026

Le mois dernier déjà, des centaines d’écoles en Irlande du Nord, en Écosse, en Hongrie et en Serbie avaient été visées par de fausses alertes. «Le gouvernement suit avec la plus grande attention les nombreuses alertes concernant des menaces dans les établissements scolaires», a déclaré la Première ministre italienne sur Facebook.

«À l’heure actuelle, les vérifications effectuées ne font apparaître aucun élément permettant de conclure à l’existence d’un danger concret. Ces signalements semblent plutôt relever d’une stratégie visant à semer la panique et l’inquiétude, sur laquelle toutes les enquêtes nécessaires sont en cours», a ajouté Giorgia Meloni.

Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli.

Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma e impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. È questa la risposta, ed è la più forte che… pic.twitter.com/7oSUrjxd7l — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 11, 2026

Selon Antonello Giannelli, le président de l’association des chefs d’établissement ANP, ces menaces sont «manifestement fausses». Mais «cet épisode montre à quel point l’irresponsabilité, lorsqu’elle s’accompagne de l’extraordinaire puissance communicative des outils dont nous disposons aujourd’hui, peut causer des dommages et des perturbations à grande échelle», a-t-il ajouté dans un communiqué.

«La sécurité des écoles est une priorité absolue. Nous espérons que l’origine de ces menaces sera rapidement élucidée et que les responsables seront identifiés», a-t-il conclu.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré samedi qu’il était lui aussi la cible de «cybercriminels» qui diffusaient ses données personnelles en ligne, en raison du soutien de l’Italie à l’Ukraine. Ces attaques suscitent une inquiétude croissante en Europe quant à la possibilité d’une escalade de la guerre hybride.