Affaire Epstein: la justice bloque la publication des documents du grand jury

Jeffrey Epstein (2ème depuis la gauche) au tribunal de West Palm Beach (Floride), lors d'un premier procès en 2008. (Photo: PBP)

Le juge Richard Berman a considéré que le gouvernement n’avait pas démontré qu’il existait des circonstances particulières qui justifieraient la divulgation des documents émanant du grand jury, normalement tenus secrets.

Sous la pression d’une partie de son camp, qui l’accuse de vouloir étouffer cette affaire, Donald Trump avait demandé en juillet la publication des témoignages «pertinents» de la procédure judiciaire concernant Jeffrey Epstein, mort en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineures.

La mort de cet ami des stars et des puissants, retrouvé pendu dans sa cellule à New York quelques semaines après son arrestation, alimente nombre de théories non vérifiées selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations impliquant des personnalités de premier plan.

Donald Trump, 79 ans, a lui-même été proche de Jeffrey Epstein jusqu’au milieu des années 2000.

Statement from family of Epstein victim Virginia Giuffre:



“We applaud Judge Richard Berman's decision not to release the grand jury testimony in the Ghislaine Maxwell case. We wholeheartedly agree with his assessment that the Dept of Justice is creating a diversion with its… https://t.co/sR5VXJt5Pl — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) August 20, 2025

Le Wall Street Journal avait notamment rapporté en juillet l’existence d’une lettre salace écrite par le magnat de l’immobilier en 2003 pour le 50ème anniversaire de son ami d’alors, figure, comme lui, de la jet set new-yorkaise.

«Diversion»

Le juge Berman a par ailleurs fait remarquer que le gouvernement détenait une multitude de documents liés à l’affaire Epstein.

A federal judge denied the Justice Department’s request to unseal grand jury materials from its case against disgraced sex offender Jeffrey Epstein https://t.co/6Rk4R19FUi — The Wall Street Journal (@WSJ) August 20, 2025

L’administration Trump avait promis de les publier, avant d’y renoncer en juillet, le ministère de la Justice et la police fédérale, le FBI, ayant établi que le financier s’était bien suicidé et qu’il n’existait pas de preuve de l’existence d’une liste secrète de clients ou d’un chantage envers certaines personnalités.

«Les 100.000 pages de dossiers et documents sur Epstein que détient le gouvernement surpassent largement les quelque 70 pages issues du grand jury», a déclaré le juge, en référence au collectif de citoyens investi de pouvoirs d’enquête qui est intervenu au cours de la procédure judiciaire.

🚨MAJOR BREAKING NEWS: The judge who presided over Jeffrey Epstein's case denied Trump's DOJ's request to unseal grand jury transcripts, highlighting Pam Bondi's bullshit cover-up.



Judge Richard Berman writes that "the grand jury motion appears to be a 'diversion' from the… pic.twitter.com/B7lBUujASt — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 20, 2025

«Le gouvernement est la partie la plus à même de procéder à une divulgation complète au public du dossier Epstein», a ajouté le juge, estimant que la demande de l’administration de publier les témoignages recueillis par le grand jury «semblait constituer une “diversion”».

Le juge a également souligné que la levée du secret sur ces documents pourrait menacer la sécurité et la vie privée des plus de 1.000 victimes dans cette affaire.

Commission d’enquête

Sa décision est intervenue un peu plus d’une semaine après qu’un autre juge fédéral a rejeté la demande du ministère de la Justice de rendre publics certains documents de la procédure pénale à l’encontre de la complice d’Epstein, Ghislaine Maxwell, estimant qu’il n’y avait rien de nouveau à en tirer.

“If Ghislane Maxwell has information about anyone who has committed crimes against victims, the FBI and the DOJ will hear what she has to say,” the deputy attorney general said. https://t.co/JxRPFSr875 https://t.co/JxRPFSr875 — Forbes (@Forbes) July 22, 2025

Âgée de 63 ans, cette dernière purge actuellement une peine de 20 ans de prison.

Elle a récemment été interrogée par le numéro deux du ministère de la Justice, Todd Blanche, qui est également l’ancien avocat personnel de Donald Trump. Celui-ci n’a pas révélé la nature de leur discussion.

Mme Maxwell devait aussi se présenter le 11 août devant une commission d’enquête parlementaire, mais l’audition a été reportée sine die.

Plusieurs autres personnalités, dont l’ex-président démocrate Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, ont été convoquées pour répondre de leurs liens avec Jeffrey Epstein.