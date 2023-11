Soirée hommage à Omar Salim: un adieu émouvant à une légende du journalisme

Il y a des personnalités dont le départ laisse une empreinte dans le cœur des gens et dans l’histoire d’une nation. Omar Salim, grande figure de l’audiovisuel marocain, était de ceux-là. Par sa présence imposante et son talent incontesté, il est de ceux qui continuent à briller même après leur départ. Et quatre mois après sa disparition, un hommage solennel lui a été rendu hier, lors d’une soirée à Casablanca, où les souvenirs se sont mêlés aux éloges.

Amis et proches du défunt ont tour à tour pris la parole pour partager leurs souvenirs et exprimer la profondeur de leur perte. Chacun, à sa manière, a esquissé le portrait d’un homme exceptionnel, dont la voix grave et mélodieuse, le talent journalistique et la personnalité chaleureuse ont marqué le paysage médiatique marocain. Tous ont évoqué des facettes uniques d’Omar Salim, un homme de cœur, dont le souvenir et l’héritage continueront à inspirer et à émouvoir.

Mostafa Madmoune, réalisateur qui a accompagné ce journaliste de vocation, d’exercice et de conviction tout au long de son parcours à 2M, se souvient d’un grand homme, d’un intellect et d’un tact précieux, dont la présence émanait bien au-delà des écrans. «Omar Salim était un véritable maestro des mots, un orateur hors pair dont chaque intervention était un récital de savoir et d’élégance linguistique. Son intelligence, sa profonde compréhension des sujets qu’il abordait et sa capacité à captiver son auditoire étaient exceptionnelles. À chaque passage à l’antenne, il transformait le journal télévisé en une véritable leçon de journalisme», se souvient-il.

Pour Mostafa Madmoune, Omar Salim avait cette rare qualité de faire ressortir le meilleur chez les gens autour de lui. Sa passion pour le journalisme n’était pas simplement professionnelle, c’était une vocation et un engagement envers la vérité: «Son héritage restera gravé à jamais dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui. Sa stature était telle que chaque fois que l’on regardait et écoutait ses émissions, on ne pouvait qu’être frappé par l’ampleur de son savoir et la force de son argumentation. Il nous manque énormément.»

Salah Morsli Cherkaoui, président de l’association Akwas à Bejaad, derrière l’organisation de cet hommage, indique, de son côté, qu’Omar Salim a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la télévision au Maroc. «Sa voix, dont les tonalités graves et mélodieuses avaient le pouvoir d’enchanter ses auditeurs, était tout simplement inoubliable. Son charisme naturel, son esprit vif et son talent pour manier la langue faisaient du journal télévisé du soir un rendez-vous que personne ne voulait manquer», partage-t-il.

Selon le président de l’association Akwas à Bejaad, Omar Salim n’était pas seulement un journaliste talentueux, mais aussi un ami et un confident pour beaucoup. «Sa bonhomie naturelle le rendait proche de son public, et sa personnalité chaleureuse était appréciée de tous ceux qui avaient la chance de le côtoyer. Son héritage va bien au-delà de ses performances exceptionnelles devant le micro et la caméra. Il a contribué à façonner le paysage médiatique marocain et a laissé une marque indélébile dans le cœur de ceux qui l’ont connu et de tous ceux qui ont suivi son travail. Son impact perdurera», confie-t-il.

Un père aimant

Karim et Adil, fils du défunt, ont, eux aussi, partagé leurs sentiments et souvenirs avec une émotion palpable. À travers des mots empreints d’amour et de douleur, Adil a offert un aperçu intime de la vie d’Omar Salim, loin des projecteurs, décrivant comment son papa incarnait une joie de vivre contagieuse.

Avec une voix tremblante d’émotion, il témoigne: «Cette soirée hommage réchauffe nos cœurs, même si cela fait maintenant quatre longs mois depuis le départ de papa. Son absence a créé un immense vide en nous, et nos émotions continuent de jaillir. C’est un sentiment profondément triste, car son absence se fait de plus en plus pesante. Aujourd’hui, nous souhaitons nous remémorer les grandes qualités qui caractérisaient papa, en particulier sa joie de vivre. Il chérissait la vie et en savourait chaque instant. En ce jour, nous allons essayer de le célébrer avec une touche de joie, en nous rappelant les moments heureux qu’il nous a offerts.»

Pour sa part, Karim, les yeux brillants de souvenirs, note: «C’est une soirée chargée d’émotions. Nous allons nous replonger dans les moments marquants de la carrière télévisuelle de mon père défunt. Ces souvenirs sont étroitement liés à sa passion et à son dévouement pour le journalisme, une vocation qu’il a exercée avec un cœur débordant de passion tout au long de sa vie».

Karim a conclu, empreint d’émotion et de fierté: «Ce soir, en nous remémorant ses réalisations et son héritage, nous honorons non seulement sa mémoire, mais aussi l’esprit passionné et dévoué qu’il a incarné tout au long de sa vie.»

Omar Salim avait d’abord travaillé à Radio Méditerranée Internationale (Médi 1), à Tanger ville qu’il chérissait, parmi les premiers sur le front avec le directeur mythique Pierre Casalta, pour lancer et faire vivre cette radio durant plusieurs années, avant de rejoindre 2M où il a occupé des postes de responsabilité jusqu’à sa retraite.