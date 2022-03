© Copyright : DR

A l'approche du mois de ramadan, les tournages des productions TV qui seront diffusées sur Al Aoula et 2M s'accélèrent. En voici de premières indiscrétions.

Les agences de productions audiovisuelles au Maroc ont accéléré la cadence, à l’approche du mois de ramadan, prévu cette année selon le calendrier grégorien aux alentours du 3 avril 2022: les tournages de sitcoms, de feuilletons et autres séries qui seront programmés sur 2M et Al Aoula sont en cours de finalisation.

L'information émane d'un producteur, Khalid Nokri. D’après les premières indiscrétions que Le360 a pu recueillir, 2M va diffuser en prime time, juste après l'habituelle «Caméra cachée», et comme à l’accoutumée, «Zenket Saada» de Safaa El Baraka, avec Mohammed Khiari, Yassar, Mohamed Khouyi, Jamila El Haouni et Abdessamad Miftah El Kheir.

«C’est un sitcom qui a pour objectif d’éveiller le sens et l’esprit de communauté», explique Khalid Nokri, qui rappelle que le tournage est toujours en cours, pour deux semaines encore au moins, dans des studios à Casablanca. En tout, 30 épisodes de 30 minutes chacun sont prévus.

«Le tournage et le montage de ce type de production, c’est un process en cours de construction, et il nous reste deux semaines pour terminer le tournage et le montage se fait au fil des jours», détaille-t-il.

Sur 2M toujours, les téléspectateurs auront rendez-vous avec le feuilleton «Al Qalb W Ma Wrid», avec Dounia Boutazout, qui campe le rôle d’une Chikha. En tout, trente épisodes de 30 minutes chacun seront diffusés, une production de Connexion Media.

Hassan El Fed sera lui aussi de retour au cours de ce ramadan, avec une capsule humoristique, en compagnie de la comédienne Mounia Lemkimel.

Sur Al Aoula, Houda Sedki animera pour la première fois une émission culinaire quotidienne et proposera des recettes spécial ramadan. Cette comédienne anime déjà une émission culinaire sur sa chaîne YouTube.

Un feuilleton de 24 épisodes «Joudia», avec Ibtissam Laaroussi, Hamid Zoughi, Abdenbi El Bennioui et Jaouad Sayeh est aussi prévu sur Al Aoula.

La SNRT avait décidé, l’année dernière, de ne pas diffuser des sitcoms et de privilégier les séries et feuilletons dramatiques qui ont du succès auprès des téléspectateurs marocains.