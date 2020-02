© Copyright : DR

Kiosque360. De grands noms de la télévision et du cinéma ont exprimé leur refus de prendre part à des projets de pilotes pour des séries et feuilletons ramadanesques. Voici pourquoi.

Ils sont nombreux à ne pas vouloir participer à des épisodes pilotes comptant pour les projets de séries ou feuilletons en lice pour la prochaine programmation ramadanesque, alors que certains tournages ont déjà commencé. En cause, rapporte Assabah dans son édition du mercredi 5 février, la volonté de certains réalisateurs d’utiliser leur nom et célébrité à la seule fin de faire valider leurs projets par les commissions en charge de les approuver et, donc, les financer.

Des sources citées par le quotidien précisent que cette attitude à créé une grande confusion chez certains réalisateurs qui ne s’attendaient pas à de tels refus. «Certaines ont même dû repousser leurs dates de tournage en attendant de pouvoir convaincre certains grands noms», indique Assabah.

Parmi les motifs avancés également, le refus de certains producteurs de rémunérer certains acteurs et actrices sur ces pilotes sous prétexte que leurs projets ont été refusés. Mieux encore, des réalisateurs n’hésitent pas, une fois leurs projets validés, à les faire remplacer par des acteurs de seconde zone pour ne pas avoir à honorer leurs engagements. La tendance a cours, informe le quotidien, même sur des projets programmés en dehors de la période du mois sacré.

Par ailleurs, indique Assabah, parmi les programmes d’ores et déjà à l’œuvre pour le prochain ramadan, figure la Sitcom Asserba avec Aziz Dadès, Rachid Rafik et Ilham Ouaâziz. Egalement prévu, le feuilleton Assir Al Madfoune, réalisé par Yassine Fennane et produit par 2M.