Ramadan: l'actrice et chanteuse Salma Rachid sera absente cette année des écrans de télé

Salma Rachid, actrice et chanteuse, va bientôt lancer sa propre marque, une enseigne de produits de beauté.

«Wahia», la nouvelle chanson de Salma Rachid, est diffusée sur les ondes des radios depuis vendredi dernier, 25 février 2022. Ce titre qui s'accompagne d’un clip très coloré, où l’artiste arbore des looks et des coiffures originales, a déjà récolté plus d'un million de vues sur YouTube.

Interviewée par Le360, lors d'une conférence de presse pour la promotion de son nouveau single «Wahia», écrit et composé par Yassine Rami, Salma Rachid a dit toute sa joie d’avoir interprété ce titre. «C’était une très belle expérience et je suis très satisfaite de ce travail qui est le fruit d’une belle et étroite collaboration entre tous les membres de mon équipe» a-t-elle confié. Salma Rachid, qui a interprété plusieurs rôles à la télévision et au cinéma, a aussi révélé que cette année, elle n'a tourné dans aucun feuilleton ou série télévisée qui seront diffusés pendant le ramadan sur les chaînes de télévision nationales. Elle confie néanmoins qu’elle a travaillé sur le générique d’un feuilleton pour ce ramadan, qui sera diffusé sur 2M. Vidéo. «Darhali Galbi»: voici le nouveau clip de Salma Rachid «On m’a proposé quelques rôles, mais je n’ai pas eu le temps cette année. Je devais me concentrer sur d’autres projets», a-t-elle expliqué. Salma Rachid confie qu’elle a dû se concentrer sur le lancement imminent de sa propre marque, une enseigne de produits de beauté. Elle confie aussi avoir réussi à perdre 13 kilos en trois mois seulement, après la naissance de son fils Yanis.

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sabbar