Médias

Oued Ifrane: une équipe de Chouf TV prise à partie dans le fief électoral de Mohamed Ouzzine

La journaliste Fatima Zahra Rajmi montrant des blessures qu’elle affirme avoir subies lors de l’attaque de l’équipe de Chouf TV à Oued Ifrane.

Une équipe de Chouf TV affirme avoir été prise à partie, dimanche, à Souk El Had Oued Ifrane, par un groupe d’individus qu’elle présente comme proches du camp de Mohamed Ouzzine.

Par La Rédaction
Le 20/09/2026 à 12h56

Selon le témoignage relayé par le média, les faits se seraient produits alors que l’équipe de Chouf TV, comprenant notamment la journaliste Fatima Zahra Rajmi, se trouvait sur place dans le cadre de sa couverture de la campagne électorale. Le groupe aurait pris à partie les membres de l’équipe et les aurait empêchés d’exercer leur travail journalistique.

Des images vidéo diffusées à la suite de l’incident montrent notamment un individu tenant plusieurs pierres et se dirigeant vers le véhicule utilisé par l’équipe de Chouf TV, dans une attitude menaçante.

D’autres images montrent la journaliste Fatima Azzahra Rajmi présentant des traces de sang et des blessures visibles au niveau de la partie supérieure de la poitrine.

Chouf TV qualifie l’incident de grave et affirme que des éléments appartenant au «clan de Mohamed Ouzzine» seraient impliqués.

La gendarmerie serait intervenue sur les lieux. Une enquête devrait être ouverte afin d’identifier les personnes impliquées et de déterminer les circonstances exactes de l’agression.

L’incident intervient en pleine campagne électorale, à quelques jours du scrutin législatif du 23 septembre. Mohamed Ouzzine se présente dans son fief électoral sous les couleurs du Mouvement populaire (MP).

Par La Rédaction
Le 20/09/2026 à 12h56
#Chouf TV#Mohamed Ouzzine#Ifrane#Législatives

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