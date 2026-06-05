MEDI1TV reçoit l’autorisation de diffuser au Mali

Dans un communiqué, la chaîne d’information en continu indique que cette autorisation constitue une étape majeure dans le développement continental de MEDI1TV et confirme la volonté commune des deux institutions de promouvoir une information souveraine et ouverte sur les réalités et avancées africaines.

Déjà présente auprès des publics maliens à travers Radio Méditerranée Internationale (Medi 1), diffusée depuis plusieurs années en modulation de fréquence (FM) à Bamako, MEDI1TV poursuit ainsi son engagement en faveur d’un partenariat médiatique durable au service du rapprochement des peuples, de la circulation des savoirs et du dialogue entre les cultures africaines.

Média public d’information en continu, à vocation nationale, régionale et continentale, MEDI1TV réaffirme son attachement aux principes d’éthique, de rigueur journalistique, d’équilibre de l’information et de respect du cadre réglementaire malien. MEDI1TV entend également renforcer sa coopération avec les acteurs maliens du secteur audiovisuel à travers des initiatives de partage d’expertise, de formation et d’innovation, particulièrement dans le numérique, dans une perspective durable et mutuellement bénéfique.

Chaine africaine pour les Africains, MEDI1TV a fondé son identité sur une couverture rigoureuse de l’actualité africaine, un traitement équilibré des enjeux géopolitiques et économiques du continent, une valorisation des initiatives de développement et un accompagnement des dynamiques économiques, sociales et culturelles africaines offrant ainsi aux citoyens africains une information crédible, pluraliste et accessible. Sa ligne éditoriale pluraliste et indépendante en fait un média de référence pour les audiences africaines en quête d’une information souveraine et qualitative.

Cette convention traduit la confiance établie entre MEDI1TV et la Haute autorité de la communication du Mali. Elle illustre également la vitalité des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Mali, ainsi que leur volonté commune de soutenir le développement d’un espace médiatique africain moderne, professionnel et ouvert sur le monde.

Créée en 2006 en tant que chaîne d’information en continu bilingue et de proximité pour le Maghreb, MEDI1TV est aujourd’hui un bouquet de chaînes d’information en continu, multicanal et multilingue, à vocation régionale et continentale. Grâce à un brassage humain multiculturel et à une présence sur les principaux réseaux satellitaires et numériques, MEDI1TV couvre l’actualité africaine et internationale et propose une information de qualité au service des citoyens et du développement de l’Afrique.