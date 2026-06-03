Le Maroc, terre d’aventure de «The Deep Race», le spin-off de «Pékin Express»

The Deep Race , spin-off de l'émission "Pékin Express" se déroule au Maroc.

C’est sur le digital que la chaîne M6 revient en force avec cette déclinaison de l’émission «Pékin Express». Baptisée «The Deep Race», cette nouvelle émission s’inspire des codes de «Pékin Express» à quelques différences près... Ici, un seul duo prend le départ, et c’est la montre qui fait office d’adversaire.

Sur son compte Instagram, Stéphane Rotenberg, animateur de l’émission de divertissement, a donné plus de détails sur ce nouveau format qui se déroulera au Maroc et sur les participants. Il s’agit en l’occurrence de deux stars des réseaux sociaux qui forment «Le Studio Danielle», un duo de vidéastes et influenceurs français composé de Danielle (71 ans) et de son acolyte Arthur Lombard (33 ans).

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Ceux-ci «seront plongés dans les plus beaux paysages du Maroc pour relever des épreuves plus folles les unes que les autres», annonce l’animateur.

Dans le premier épisode, qui a pour point de départ la Kasbah d’Agadir, s’enchainent ainsi scènes d’auto-stop, rencontres avec les locaux, dégustation de plats à l’aveugle, immersion dans le souk… Un beau programme qui se poursuit ensuite à Imsouane, le spot préféré des surfeurs de la région, avant de prendre pour décors Essaouira puis Marrakech.

Le premier épisode est disponible depuis le 31 mai sur M6+.