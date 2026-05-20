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L’Aïnouche du jour. Only in Algeria: la business class sinon rien ou quand le régime importe des moutons…par avion

Par Ghilas Aïnouche
Le 20/05/2026 à 13h49
Le dessin de Ghilas Aïnouche.

Le dessin de Ghilas Aïnouche.

#Ghilas Aïnouche#Algérie#Aïd#mouton

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