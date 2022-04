© Copyright : ONEE

Lors de son passage à l’émission «Interview de la semaine», sur CNBC Arabiya, Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’ONEE, a souligné qu'un marché arabe commun de l'électricité nécessite la mise en place d'un cadre commercial et réaliste auquel tout le monde adhère.

Lors de son passage à l’émission «Interview de la semaine», sur la chaîne économique et financière CNBC Arabiya, en marge de sa participation à Doha au 7ème Congrès général de l’UAE, Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’Office national d'électricité et de l'Eau Potable (ONEE) et président de l’Union arabe de l’électricité (UAE), a mis l'accent sur le nouveau modèle pour la modernisation de l’Union arabe de l’électricité

Ce nouveau modèle vise à relever les défis imposés par les profondes mutations de ce secteur au niveau mondial et arabe et à lui permettre de renforcer son rôle à l’instar des grandes organisations internationales. Il a aussi pour objectif d’accompagner les entreprises arabes pour relever les défis futurs liés à la sécurisation de l'approvisionnement des pays arabes en énergie électrique au meilleur coût ainsi qu’au renforcement des interconnexions électriques.

A ce titre, le directeur général de l’ONEE a souligné que le Maroc dispose d’interconnexions électriques avec des pays arabes et européens, citant ainsi l’exemple de l’Espagne, avec laquelle le Royaume a un câble sous-marin doté d’une capacité de 1.400 MW.

«Nous travaillons [au Maroc] aujourd'hui sur une troisième ligne entre le Maroc et l'Espagne et une nouvelle ligne entre le Maroc et le Portugal. Tout se déroule dans le cadre de règles techniques et commerciales claires (...). Nous travaillons sur ce modèle au sein de l'Union arabe de l'électricité», a-t-il fait savoir.

L'Union arabe de l’électricité (UAE) veut établir un marché arabe commun de l'électricité, conformément à des règles commerciales et techniques claires, afin de garantir une haute compétitivité, a affirmé Abderrahim El Hafidi.

«Nous ne pouvons avancer dans ce grand chantier que dans le cadre des règles commerciales en vigueur dans le monde», a-t-il ajouté, estimant que le monde arabe a suffisamment de moyens pour atteindre cet objectif.

Dans ce contexte, il a mentionné que les pays européens, malgré leurs différences politiques, ont conclu un accord pour établir un marché basé sur des règles commerciales, techniques et technologiques claires, relevant que cet accord a donné une forte impulsion à ces pays, favorisant ainsi leur réussite dans l’établissement d’un marché commun européen.

Abderrahim El Hafidi a, en outre, insisté sur l'importance du développement du secteur de l'électricité d'origine renouvelable, compte tenu de la demande persistante et des défis liés à la sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique.

«Les énergies renouvelables sont les énergies du futur. Les éoliennes sont plus économes, avec un coût de production minime», a-t-il indiqué, précisant que la part des énergies renouvelables dans la capacité de production électrique du Maroc est très importante. Le développement des énergies renouvelables s’inscrit au cœur de la politique énergétique nationale, laquelle s’oriente vers une diversification des sources d’approvisionnement en énergie.