L’histoire de Rayan, 5 ans, coincé dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur où il est tombé depuis mardi 1er février vers 14h, dans le Douar d’Ighrane, a soulevé une vague d’émotions. Voici comment les artistes et les stars du foot ont exprimé leur solidarité.

L’incident de Rayan, 5 ans, coincé dans un puits depuis le 1er février 2022 à 14h00 a suscité une vague d’émotions et un élan de solidarité sur les réseaux sociaux.

Deux principaux hashtags #IlfautsauverRayan et #NoscœursavecRayan, récoltent des milliers de vues que ce soit sur Twitter, Instagram ou encore Facebook.

Tous les Marocains, sans exception, parmi lesquels des personnalités du monde de la culture et du sport, ont manifesté leur tristesse et ont formulé des prières à l’intention de ce garçon dont l’histoire retient en haleine tous les citoyens.

A la radio, à la télévision, sur internet... à chaque fois qu’une occasion se présente, tous les intervenants, les invités évoquent systématiquement le sujet de Rayan. C’est dire jusqu’à quel point ce garçon, qui est né et a grandi dans le Douar Ighrane dans la commune de Tamrout, près de Chefchaouen, est devenu LE sujet d’actualité et fait couler beaucoup d’encre. Et sur Facebook, ce sont plus de 168.000 personnes qui parlent de Rayan à l'heure de l'écriture de ces lignes.

L'actrice égyptienne, Hala Sedki , écrit: «Dieu fasse qu'il retrouve les bras de sa maman», «un enfant marocain est tombé dans un puits. Dieu fasse qu'il soit sauvé». Sa publication sur Instagram accompagne la célèbre photo de Rayan tout sourire qui inonde les réseaux sociaux avec un message: «Stay Strong», ou «Sois fort».

La chanteuse, Asmaa Lamnawar, diffuse pour sa part plusieurs messages de soutien et de solidarité envers Rayan, tout en demandant à ses followers sur les réseaux sociaux de prier pour lui. «Vos prières», «Dieu est avec toi mon petit».

La chanteuse, Latefa Raafat, a formulé publiquement, hier jeudi 3 février, des prières pour Ryan «En ce jeudi, veille du premier vendredi de Rajab».

La chanteuse, Saida Charaf, écrit: «Mon Dieu, sort Rayan de ce puits étroit et mène le soulagement, O toi le miséricordieux, O toi le Tout Puissant»

Le chanteur, Hatim Amor, joint ses prières à celles de ses compères de la chanson. «Dieu puisse-tu le faire sortir de ce puits, sain et sauf» écrit-il sur Instagram. Des prières qui accompagnent un dessin en hommage à Rayan.

Le chanteur, Saâd Lamjarred, pour sa part écrit «Dieu va te protéger, et tu reverras tes parents mon cher Rayan».

La chanteuse populaire amazighe, Aicha Tachnouite, multiplie à son tour les prières et les partages avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. «Oh mon Dieu, tout comme tu as fait sortir Yunus du ventre de la baleine, fais sortir Rayan de ce puits et rends-le à ses parents. Nos cœurs sont avec l'enfant marocain Rayan».

Le footballeur, Mehdi Carcela, a écrit quand à lui qu'«Allah accorde la délivrance au petit ange Rayan!».

L'international de football, Faycal Fajr, joueur de l'équipe nationale marocaine qui a évolué en France et en Turquie, a retenu son souffle comme tous les Marocains. «On t'attends Rayan Inchallah», écrit-il.

A son tour, l'ancien selectionneur de l'équipe nationale des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, prie aussi pour Rayan «Que Dieu lui vienne en aide, Pray for Rayan».

