Hamid Ben Elafdil: «Il faut réinventer l’ascenseur social» | Business & Leaders (EP48)
VidéoComment redonner espoir à une jeunesse souvent confrontée au déterminisme social? À travers la Fondation Jadara, qu’il préside depuis plus de vingt ans, Hamid Ben Elafdil défend un modèle fondé sur le mérite, l’éducation et l’accompagnement des jeunes issus de milieux modestes. Dans cet épisode, il revient sur les défis de l’ascension sociale au Maroc, les avancées réalisées, mais aussi sur l’urgence de mener des transformations plus audacieuses pour offrir à chaque jeune une véritable perspective d’avenir. Une réflexion sur la mobilité sociale, l’égalité des chances et la nécessité de se réinventer collectivement autour d’un destin commun.