Médias

Hamid Ben Elafdil: «Il faut réinventer l’ascenseur social» | Business & Leaders (EP48)

VidéoComment redonner espoir à une jeunesse souvent confrontée au déterminisme social? À travers la Fondation Jadara, qu’il préside depuis plus de vingt ans, Hamid Ben Elafdil défend un modèle fondé sur le mérite, l’éducation et l’accompagnement des jeunes issus de milieux modestes. Dans cet épisode, il revient sur les défis de l’ascension sociale au Maroc, les avancées réalisées, mais aussi sur l’urgence de mener des transformations plus audacieuses pour offrir à chaque jeune une véritable perspective d’avenir. Une réflexion sur la mobilité sociale, l’égalité des chances et la nécessité de se réinventer collectivement autour d’un destin commun.

Par Jamal Belahrach
Le 05/06/2026 à 19h00
Par Jamal Belahrach
Le 05/06/2026 à 19h00
#Maroc#Business&Leaders#Podcast#Jamal Belahrach#Enseignement#Fondation Jadara#Hamid Ben Elafdil#jeunesse

LEs contenus liés

Médias

Comment une doctrine individuelle se forge avec une éducation publique de qualité | Business & Leaders (EP47)

Médias

Artiste dans l’âme, psychiatre par vocation: le choix du retour pour servir le pays de ses parents| Business & Leaders (EP46)

Médias

Fouad Laroui: la sanctuarisation de notre système éducatif est-elle une voie pour relever notre défi?|Podcast Business & Leaders (EP44)

Médias

Mouna Hachim: identité, transmission et récit national… Comment raconter le Maroc nouveau? | Podcast Business & Leaders (EP44)

Articles les plus lus

1
Parution. «La Légende» de Boualem Sansal: un prisonnier encombrant
2
57 admissibles à Polytechnique: les lycées d’excellence marocains franchissent un nouveau cap
3
Élections de l’ASMEX: le flou persiste, une crise qui s’enlise et divise profondément
4
Affaire «Esprit de Fès»: Abderrafie Zouiten et Faouzi Skali condamnés à deux ans de prison avec sursis
5
Détresse mentale dans l’espace public: à qui incombe la responsabilité?
6
OQTF, Accord de 1968, sécurité… Comment l’Algérie a cédé sur toute la ligne devant la France
7
Nettoiement à Casablanca: ils se disputent un marché de 1,2 milliard de dirhams, trois candidats retenus après la phase technique
8
Libération du littoral de Sidi Bernoussi-Zenata: plusieurs établissements, dont The View 360, contraints de suspendre leurs activités
Revues de presse

Voir plus