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Mouna Hachim: identité, transmission et récit national… Comment raconter le Maroc nouveau? | Podcast Business & Leaders (EP44)

VidéoDans ce nouvel épisode du podcast Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Mouna Hachim. Au cœur du débat, une question centrale: pouvons-nous encore capitaliser sur notre héritage éducatif, notre identité et nos valeurs pour embrasser le Maroc nouveau? Avec Mouna Hachim, une conversation optimiste mais réaliste sur nos maux. Une histoire marocaine riche, peu connue et pas suffisamment assumée, un nouveau contrat social à définir avec la mixité sociale au cœur du projet et une nouvelle narration pour embarquer la nation.

Par Jamal Belahrach
Le 09/05/2026 à 19h01
Par Jamal Belahrach
Le 09/05/2026 à 19h01
#Maroc#podcast #Business&Leaders#Mouna Hachim#Jamal Belahrach

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