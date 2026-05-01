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Un plaidoyer pour la conscience politique| Podcast Business & Leaders (EP43)

VidéoDans cet épisode de Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Lamia Bazir, conseillère en affaires sociales et humanitaire, qui livre un plaidoyer pour une conscience politique face à l’urgence du contrat social. Pour elle, l’inclusion de chaque Marocain et l’autonomisation des femmes ne sont pas de simples concepts, mais les piliers d’un développement qui doit désormais s’appuyer sur des indicateurs de performance concrets. Un échange direct sur la nécessité de lier l’action sociale à une culture de redevabilité pour bâtir une société plus équitable.

Par Jamal Belahrach
Le 01/05/2026 à 19h30
Par Jamal Belahrach
Le 01/05/2026 à 19h30
#Maroc#Lamia Bazir#Podcast#Business&Leaders#Jamal Belahrach

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