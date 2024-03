Décès de Réda Dalil, directeur de publication de TelQuel: ils l’ont connu, ils témoignent

La nouvelle est tombée comme un couperet: Réda Dalil, directeur de publication de l’hebdomadaire et du site d’information TelQuel, nous a quittés hier mardi 19 mars, à l’âge de 45 ans, des suites d’une longue maladie.

La maladie, cet adversaire implacable, avait déjà mis Réda Dalil à l’épreuve en 2020. Après une bataille acharnée, la rémission semblait lui sourire, promesse d’une longue trêve. Pourtant, le destin en a décidé autrement. «Réda avait lutté contre une longue maladie en 2020. Il s’était rétabli avant de connaître une rechute et subir une intervention chirurgicale qui a connu des complications», écrit TelQuel sur sa page Facebook.

Réda Dalil n’était pas seulement le timonier de TelQuel. Avant de rejoindre cet hebdomadaire en 2018, en tant que rédacteur en chef, il avait façonné sa plume au sein du mensuel Economie & Entreprises, et auparavant l’hebdomadaire Le Temps, consolidant son expertise et sa vision pour un journalisme audacieux et sans concession.

En septembre 2019, succédant à Aïcha Akalay, il prend la barre de TelQuel, insufflant une nouvelle dynamique au magazine et au site d’information. Également romancier de talent, il laisse derrière lui des œuvres telles que «Le Job» et «Best-Seller», des publications qui explorent avec finesse et critique les travers de la société. Sa plume, libre et incisive, a su toucher ses lecteurs, laissant une empreinte durable dans le paysage médiatique, mais aussi littéraire marocain.

Pour tous ceux qui l’ont connu, Réda Dalil était un homme de cœur. Il incarnait l’empathie et la bienveillance. Sa capacité à connecter avec les autres allait bien au-delà des mots écrits. Il était celui qui, dans la foule, savait écouter, comprendre et apaiser.

عجزت عن الكتابة ولم أستطع صياغة ما يمكن أن يلخص تسونامي من المشاعر في حق فقيد كان استثنائيا... رجل أعرفه منذ سنة 2013... Publiée par Ahmed Mediany sur Mercredi 20 mars 2024

En 2018......l'extraterrestre me dit que la directrice de la publication de Telquel cherche quelqu'un à recruter. Je dis... Publiée par Nadia Larguet sur Mardi 19 mars 2024

الله أكبر انتقل إلى عفو الله الصحفي، مدير تحرير مجلة Telquel والكاتب والرّوائي المغربي الشاب رضى دليل Réda Dalil الله... Publiée par Karim Sbai sur Mardi 19 mars 2024

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre confrère Réda Dalil, Directeur de publication... Publiée par UPFMaroc sur Mercredi 20 mars 2024

Adieu Réda Dalil . Repose en paix. Pour ceux qui ne connaissent pas cet excellent romancier et journaliste, voici son passage dans 2M Mag en 2016: Publiée par Monsef Sakhi sur Mardi 19 mars 2024

الصحافي المحترم Réda Dalil في ذمة الله .. تعازينا لزملاء وزميلات الفقيد في مؤسسة. Telquel ولكل من اشتغل إلى جانب رضا دليل في منابر اخرى .. انا الله وانا اليه راجعون .. Publiée par Rihhab Hanane sur Mardi 19 mars 2024

Oh Réda Dalil 😭 Je suis choquée d’apprendre ton départ… Si jeune… Les mots sont épars ce soir… Les verbes ne se... Publiée par Ilham Nouara sur Mardi 19 mars 2024

Réda Dalil s’en va aussi !!! Mon Dieu !!!Les mots manquent… إنا لله وإنا إليه راجعون Publiée par Souad Mekkaoui sur Mardi 19 mars 2024